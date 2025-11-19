Po dvou pohřešovaných Rakušanech vylovili z Lipna další auto s cizincem: Šlo o sebevraždu?!
Lipenská přehrada vydala další potopené auto s tělem cizince. Tentokrát se jednalo o staršího muže. Jeho automobil policie vytáhla u přívozu v Horní Plané na Českokrumlovsku. Celý případ policie zatím vyšetřuje, podle jejich mluvčí nelze vyloučit sebevraždu. Jedná se o druhý podobný případ v krátké době. Na konci října potápěči v Lipně objevili auto s ostatky dvou Rakušanů pohřešovaných přes deset let.
O smutné události informovala policie na sociální síti X. Auto sjelo do vody před 19:00. „Po vytažení z vody se muže nepodařilo oživit. V autě byl sám,“ napsala policie. Okolnosti neštěstí policie prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Koncem října policisté z lipenské přehrady nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku vyprostili auto rakouského majitele, které se hledalo deset let. Uvnitř byly ostatky dvou lidských těl. Testy DNA nakonec ukázaly, že se jedná o majitele auta a jeho kamaráda, kteří před více než dekádou beze stopy zmizeli.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.
