Střelba u Milíkovic: Kopáče drahých vltavínů v lese napadl muž

18. listopadu 2025
Plné zuby nelegálních kopáčů vltavínů měl nejspíše muž z Českobudějovicka. Po vzoru komiksových superhrdinů vzal spravedlnost do svých rukou a na nelegální kopáče v jámách začal střílet.  

O případu informovala na svém webu Policie ČR. Událost je neobvyklá v tom, že útočník nepatří do partičky kopáčů vltavínů, ale naopak bojoval poněkud svérázně proti nelegální těžbě.

Místo přivolání policie začal střílet

V srpnu letošního roku zastihl mstitel v jámách při nelegálním kopání vltavínů  dva muže. Místo, aby na místo přivolal policii, vzal v návalu adrenalinu do ruky pistoli a vyzval je, aby okamžitě opustili pozemek. Pro výstrahu z pistole směrem k jednomu kopáči vystřelil. Jeden z napadených se pokusil z místa ujet na elektrickém kole, ale po dalším výstřelu do vzduchu s kolem upadl. Obviněný muž opět směrem k němu vystřelil a poručil mu nechat kolo na místě a utéct.   

Vyvstává však otázka, zda si superhrdinskou akcí spíše nezavařil.

V podkroví měl válečnou výzbroj

Začátkem listopadu obvinili muže (1975) z Českobudějovicka z několika trestných činů. Při vyšetřování policisté zjistili, že v podkroví svého bydliště přechovává celý arzenál nelegálně držených zbraní.

Muž je obviněn z trestného činu loupeže, nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování. Vyšetřován je na svobodě.

Vltavín neboli moldavit je drahý kámen, přírodní zeleně zbarvené sklo. Vltavíny jsou jediné evropské horniny vzniklé v důsledku dopadu meteoritu a využívají se ve šperkařství a ezoterice. Nejbohatší naleziště se nacházejí v jižních Čechách v oblastech kolem řeky Vltavy (německy „Moldau“).

