Robert (†48) z Vyžlovky po hádce odešel z domova. Našli ho mrtvého

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Aktualizováno -
16. listopadu 2025
21:21
Autor: sgr - 
13. listopadu 2025
10:30

Policie odvolala pátrání po osmačtyřicetiletém muži z Vyžlovky u Prahy, v neděli ho našli mrtvého nedaleko místa bydliště. Pátrali po něm od středy.

„Muže jsme bohužel našli nedaleko místa bydliště bez známek života a nic nenasvědčuje žádnému cizímu zavinění,“ řekla Schneeweissová.

Rodina se obrátila na policii v úterý, muž byl naposledy viděn minulou neděli ve Vyžlovce. Po hádce odešel z domova neznámo kam, nepřišel ani do zaměstnání.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Video  Všímavé ženy a strážníci zachránili muže, který chtěl v Opavě skočit z mostu.  - MP Ostrava
Video se připravuje ...

Témata:
sebevraždapátráníhádkanezvěstnýZMIZENÍpsychické problémypohřešovaný mužpolicierodinaPolicie České republikydomovokres Praha-východVyžlovka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud