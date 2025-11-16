Robert (†48) z Vyžlovky po hádce odešel z domova. Našli ho mrtvého
Policie odvolala pátrání po osmačtyřicetiletém muži z Vyžlovky u Prahy, v neděli ho našli mrtvého nedaleko místa bydliště. Pátrali po něm od středy.
„Muže jsme bohužel našli nedaleko místa bydliště bez známek života a nic nenasvědčuje žádnému cizímu zavinění,“ řekla Schneeweissová.
Rodina se obrátila na policii v úterý, muž byl naposledy viděn minulou neděli ve Vyžlovce. Po hádce odešel z domova neznámo kam, nepřišel ani do zaměstnání.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.