Black Friday po česku: Místo úspor nakoupíte dráž? Rady jak nenaletět!
Svátek slevového či také nákupního „šílenství“ zvaný Black Friday (Černý pátek) letos připadá na 28. listopadu. V Česku ho začaly využívat hojně e-shopy, které tak už od konce října chtějí navnadit zákazníky na první vánoční nákupy. Ale není všechno zlato, co se třpytí. Jak se nenechat ošidit?
S koncem října do obchodů s prvním závanem Vánoc přichází také oblíbená slevová akce Black Friday. Akční ceny přitom nemusí být vždy úplně výhodné. Jak uvedl server Scripps News, jen v USA, kde se výše slev nijak neliší od ČR, se 41 % takových produktů na Black Friday nenabízí za větší slevy ve srovnání s cenami v předchozích dnech či týdnech.
K ošidným praktikám docházelo v minulosti i v České republice. „Oblíbenou technikou nejen tuzemských e-shopů je nadsadit před slevovým obdobím ceny a z nadsazených pak počítat slevy,“ uvedl už v minulosti tehdejší vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený. Podle něj se dalo dokonce setkat s případy, kdy zboží ve slevě bylo dražší než nezlevněné zboží před Black Friday obdobím. „Z takového důvodu je důležité neřídit se podle procentuální výše slevy, ale podle konečné ceny za zboží a konkurenční nabídky navzájem porovnávat,“ upozornil Zelený.
Jak ušetřit a nenaletět?
Nutno podotknout, že slevy skutečně mohou odpovídat nabízené akční nabídce. Důležité je ovšem dodržovat několik rad:
+ Nakupujte od známých prodejců, kteří mají dlouhodobou historii a ověřený přístup k zákazníkům. Pomoci mohou typicky recenze zákazníků. Jak doplňuje Dominik Dolejš, marketingový ředitel PLANEO: „V minulosti se nekalé obchodní praktiky často týkaly obchodů s nejasným původem a zpravidla jepičím životem. Neodolatelná nabídka z těchto obchodů tak mohla rychle zhořknout a bohužel mnohdy nepomohlo ani to, že uvedené ceny byly daleko od reálné hodnoty daného produktu.“
+ Nejnižší cena nemusí být výhra - „U poctivých prodejců musí výpočet poskytované slevy vycházet z nejnižší ceny, za kterou se daný výrobek v posledních 30 dnech prodával, a manipulace s cenou je tak vyloučená,“ vysvětluje Dolejš. Tato legislativa je platná v Česku již několik let, nicméně za poslední rok došlo k upřesnění jejího právního výkladu a velké subjekty ji u nás zpravidla přísně dodržují.
+ Nekupujte hned první produkt, na který ve velké slevě narazíte. Někdy může pomoct si produkt osobně prohlédnout a v klidu zvážit všechny pro a proti vybraného produktu. Třeba pak zjistíte, že produkt v největší slevě přeci jenom není ten nejlepší pro vás nebo vašeho blízkého.
+ Neznámé (mnohdy i kvalitnější) značky mohou překvapit. Recenze vám opět mohou napovědět a vy můžete být příjemně překvapeni.
+ Hlídejte si slevy i mimo Black Friday. Tento krok potenciálnímu zákazníkovi pomohou vyloučit takové obchody, které se s výší slevy snaží manipulovat. Navíc mnoho obchodníků už dnes nabízí zajímavé slevové akce i mimo Black Friday. Typickým příkladem mohou být různé výprodeje a podobné akce.
+ Nenechávejte nákupy na Black Friday na poslední chvíli. Hon na velké slevy může pro některé skončit vyprodáním zásob. Jinými slovy - kdo dřív přijde, ten dřív mele. „Široká nabídka akčních produktů v Black Friday u nás odstartovala již 27. října, a to právě kvůli velkému zájmu zákazníků o tuto akci. Nabídku průběžně rozšiřujeme o další produkty, nicméně ty nejatraktivnější nabídky rychle mizí,“ uzavírá Dominik Dolejš.
nakupovat v pruběhu roku se vyplatí