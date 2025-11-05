Nešťastnice si po pádu v lese zlomila nohu: Pátrání mělo velký háček

Pátrání po zraněné ženě v Královéhradeckém kraji.
Pátrání po zraněné ženě v Královéhradeckém kraji.  (Autor: ZZS Královéhradeckého kraje)
5. listopadu 2025 
5. listopadu 2025
15:10

Královéhradečtí záchranáři mají za sebou náročné pátrání. Jistá žena klopýtla v lese a po zádech spadla ze svahu! Při pádu si zlomila nohu. Začala náročná pátrací akce. Záchranáři ani žena nevěděli, kde přesně se nešťastnice nacházela.

Přesné místo pádu zraněná žena nedokázala popsat. „Zatímco se operátorka doptávala na detaily, které by pomohly s upřesněním, k místu už vyjela sanitka zdravotnických záchranářů. O spolupráci jsme požádali také kolegy z HZS Královéhradeckého kraje,“ uvedli na sítích záchranáři z Královéhradeckého kraje. Na místo vyrazili se čtyřkolkami.

Podle telefonu zraněné dokázalo operační středisko zjistit přibližnou polohu telefonu. O přesné určení místa se nakonec zasloužila sama zraněná žena. „(...) Volající potvrdila sdílení polohy prostřednictvím Aplikace Záchranka,“ dodali záchranáři. Ženě se následně dostalo odborné pomoci.

