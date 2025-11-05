„Od GIBS nám byl doručen spisový materiál, s tím že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, nýbrž přestupku na úseku dopravy,“ řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Trest je tak v pravomoci nadřízeného proviněného policisty, který zatím nerozhodl.
Pokud uzná, že pochybení je natolik závažné, že ohrožuje pověst policie, může hříšník skončit na dlažbě. „Dotyčný policista je stále zproštěn výkonu službu,“ dodala Burešová.
Byl ve službě
Vyšetřování případu vedlo k závěru, že prohřešek s drogami u kriminalisty není trestním činem. Množství zjištěného kokainu v těle nebylo podle státního zastupitelství tak vysoké, aby se mohlo zahájit trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.
Nehoda se stala v srpnu na sídlišti v Dobřanech, kde kriminalista narazil do sloupu veřejného osvětlení, s autem se přetočil přes střechu a skončil na kolech. Byl přitom ve službě, ale vozidlem nejel k případu.
