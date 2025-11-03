V pivovaru se srazilo několik vozidel. Nikdo při havárii nebyl zraněn. Dopravní policisté začali nehodu vyšetřovat a mluvili s řidičem, který měl srážku zapříčinit.
„Zdál být se naprosto v pořádku. Jen sdělil, že v době nehody mu nebylo po zdravotní stránce úplně dobře. Proto mu kolegové nabídli, že mu přivolají sanitku, což pán ale odmítl s tím, že už se cítí mnohem lépe,“ řekla policejní mluvčí Pavla Burešová.
Pohotoví policisté
Na záznamu z kamery, která vše zaznamenala, je vidět, jak muž stojí, náhle si dřepne a pak se svalí na zem. „V tu dobu se běžná služba změnila pro Josefa Schotta a Jaroslava Dobiáše z dopravního inspektorátu v ten nejtěžší a nejdůležitější boj. V boj o život muže, který v tu dobu prodělával masivní infarkt,“ uvedla Burešová.
Policisté a záchranáři svedli v Plzni boj o muže, kterého po banální nehodě postihl masivní infarkt. PČR
Policisté muži poskytli první pomoc, kontaktovali záchranku a zahájili masáž srdce. Použili při tom defibrilátor. Muže „nahodili“ a pečovali o něj až do příjezdu sanitky.
Zachráněný řidič
„Řidiče, kterého si následně od kolegů převzali zdravotníci, se podařilo zachránit. Díky skvělé práci těchto dvou policistů má zpět to nejcennější, co každý z nás může během chviličky ztratit. Má zpět svůj život. Pánovi přejeme rychlou rekonvalescenci a zdraví pevné jako skála,“ dodala Burešová.