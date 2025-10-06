„Prosím vás, zrovna jedu do práce a tady u vlakového nádraží leze docela velký bobr. Tak aby ho někdo nepřejel,“ oznámil na linku 156 muž, který viděl bobra, jak si to v klidu vykračuje přes silnici a pak pokračuje jako vzorný účastník silničního provozu dál po chodníku.
Skončil v podběráku
Jeho výlet Plzní ale ukončili strážníci. Po pár minutách pátrání chlupatého „turistu“ našli a bezpečně odchytili do podběráku. „Bobr byl sice klidný, ale jeho zvědavý pohled napovídal, že by raději pokračoval ve své ranní prohlídce města,“ řekla mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci. MP Plzeň
Zvířecí dobrodruh dostal VIP odvoz služebním autem a strážníci jej vypustili u vody poblíž Papírenské lávky.
Postavil se strážníkům
Už za 24 hodin ale řešili dalšího bobřího turistu ve městě. „Odsun hlodavce od nádraží zřejmě nebyl dostatečným varováním pro další členy bobří rodinky a další z nich si to štrádoval do města. Tento jedinec navíc ukázal, že má ještě větší odvahu než jeho předchůdce,“ prozradila Weidl.
Tentokrát se strážníci potkali s bobrem na mostu U Jána přes řeku Radbuzu vedle pivovaru. Zákonem chráněný hlodavec se dokonce nebál postavit uprostřed silnice proti jejich služebnímu autu. Zavalitého hlodavce se jim naštěstí podařilo odehnat z vozovky do blízkosti řeky. „Uvidíme, co přinese další noc, budeme připraveni,“ dodává s humorem Weidl.