Oba čelili obžalobě z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví. Okresní soud Plzeň - město je už loni potrestal trestním příkazem, ale protože si proti němu podali odpor, konalo se hlavní líčení.

Oběma manželům soud vyměřil shodně trest šest měsíců se zkušební dobou na 14 měsíců a peněžitý trest 20 tisíc korun splatný ve splátkách.

Událost se stala loni v neděli 5. května při Konvoji svobody, klíčové a nejnavštěvovanější akci několikadenních plzeňských oslav osvobození města americkou armádou a konce druhé světové války. Při průjezdu se svým historickým nákladním vozem americké armády pod hlavní tribunou s VIP hosty a rodinami válečných veteránů Jiří F. podle obžaloby rozvinul červenou vlaječku s hákovým křížem asi na dvě sekundy. Video Video se připravuje ... Plzní projel 8. května 2022 konvoj historické vojenské techniky, Convoy of Liberty. Romana Vébrová

Ukázal ji na své straně auta přihlížejícím lidem a předal ji manželce, která ruku s vlaječkou vysunula z okna a asi dvě sekundy s ní mávala na své straně auta Obžaloba je vinila i z toho, že už o den dříve měli vlaječku viditelně umístěnou za čelním sklem auta cestou do Plzně.

Byl to větříček...

Před soudem se oba hájili tím, že šlo o nešťastnou shodu okolností. Jako fandové vojenské historie a americké vojenské techniky se prý účastnili na podzim 2023 v Prachaticích vzpomínkové akce, kde se v rámci rekonstrukce historických událostí rozdávaly nacistické vlaječky. Manželé si ji po akci dali do auta a už se o ni prý nezajímali. Zůstala tam i loni, když se na začátku května vydali na slavnosti do Plzně.

V Plzni prý zafoukal do kabiny jejich vozu vítr a pomíchal věci, které tam byly. Muž papíry ženě podal, aby se mohl věnovat řízení. Ona neviděla, co přebírá, a pokračovala v mávání, aniž věděla, co má právě v ruce, tvrdili u soudu. Vyjádřili lítost nad tím, co se stalo.

Poškodili dobré jméno akce

Jana Komišová z plzeňského magistrátu, která se přípravě slavností věnuje víc než 20 let, dnes u soudu vypověděla, že událost poznamenala dobrý dojem z oslav. Video s máváním vlaječkou se totiž dostalo na sociální sítě, sešlo se organizátorům velké množství negativních reakcí.

„Celá událost velmi pobouřila členy vojenských klubů, kteří si účast v konvoji považují, je to pro ně otázka velké prestiže a pobouření ze strany celé komunity bylo extrémní. Byli jsme v pozici neustálých omluv. Rodin veteránů se to dotklo velmi niterně, jejich rodinní příslušníci z toho byli zdrceni, i když věděli, že to není naše vina. Měli jsme za sebou realizaci velmi nákladné a složité akce a celý ten několikadenní úspěch a pozitivní mediální ohlas se smrskl na to, že v Plzni se prezentují takové negativní symboly,“ uvedla Komišová.

„Chtěla bych se omluvit, rozhodně jsme nechtěli město Plzeň poškodit,“ reagovala na její svědectví odsouzená Michaela F.