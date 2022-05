Slavnosti svobody přilákaly do Plzně jedinečné kusy historické vojenské techniky. Cestu si sem našla i zrenovovaná britská sanitka Austin K2/Y, který se ve městě poprvé objevil 7. Května před 77 lety. Stejný vůz řídila za války princezna Alžběta.

Současná britská panovnice Alžběta II. nastoupila v únoru 1945 k Ženskému pozemnímu pomocnému sboru. Nebyla to žádná princeznička z cukru, jejím denním chlebem se stalo řízení a údržba vojenských náklaďáků. Jedním byl právě Austin K2/Y.

délka: 00:47.83 Video Video se připravuje ... Historická vojenská sanitka Austin K2/Y na Slavnostech svobody v Plzni. Romana Vébrová

„Měl jsem tu čest tuhle těžkou vojenskou ambulanci řídit a řeknu vám, není to nic snadného, o posilovači si můžete nechat zdát, řadí se s meziplynem. Ženy, které tyhle sanitky řídily, si zaslouží obdiv,“ řekl Aha! Tomáš Hájek (54) z kempu Kombinovaného oddílu v plzeňské lokalitě U Ježíška.

Přijela s osvoboditeli

Vystavená sanitka byla vyrobena v Británii v roce 1943. Po roce 1945 se dostala v rámci poválečné pomoci do Norska. Odtud ji před třemi lety získal soukromý sběratel z Čech, který vůz zrenovoval.

„Tahle sanitka do Plzně patří. Stejný typ přijel do města 7. května 1945 s kombinovaným oddílem,“ uvedl Hájek. Jednalo se o jednotku Čechoslováků zformovanou v dubnu 1945 v Bollezeele u severofrancouzského Dunkerque, a poté začleněnou do 97. pěší divize americké armády.

Vojenská Katie

Ambulance Austin K2/Y, přezdívaná Katie či Katy, britský původ nezapře, uvnitř strohé kabiny je pravostranné řízení. Jednoduchá korba pojala čtyři nosítka s raněnými nebo až 10 sedících pacientů.

Vůz poháněl 3,5 litrový šestiválec o výkonu 60 koňských sil. Po silnici to mohla tahle za II. světové války nejrozšířenější britská těžká sanitka hnát až osmdesátkou.