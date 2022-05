Jejich řady už kvůli neúprosnému běhu času citelně prořídly, i tak dorazili z USA Herman Geist (97), George Thompson (97) a Richard Pieper (98). Za belgickou stranu přijeli Louis Gihoul (98) a Valère Gustin (98).

„Do města zavítali v doprovodu svých blízkých a přátel. Co jméno, to pojem, co jméno, to tvář plzeňských Slavností svobody,“ řekl primátor Pavel Šindelář.

Beseda s těmito pamětníky letos v plánu není, pětici hrdinů ale uvidí lidé v nedělním konvoji svobody či na sobotní velké události, slavnostním večeru Thank you, boys! v centru Plzně na náměstí Republiky.

George Thompson

Do armády vstoupil jako dobrovolník v roce 1943, dva týdny před maturitou. V únoru 1945 se vylodil ve Francii, do Čech dorazil s 16. obrněnou divizí americké armády, osvobozoval Nýřany a Plzeň.

Jako mechanik se staral o zbraně a auta, vyladil na vyšší výkon džíp generála Pattona. „Pamatujte, svoboda není zadarmo, a je pouze pro statečné,“ říká.

Herman Geist

Narukoval v září 1943, o rok později se vylodil ve Skotsku, poté se přesunul přes Francii do Belgie. Byl přidělen ke 2. pěší divizi americké armády jako velitel čety, získal hodnost poručíka. Podílel se na osvobozování západočeských Domažlic a Plzně. Po válce vystudoval v New Yorku práva, působil jako zákonodárce ve Westchesteru.

Richard Pieper

Povolávací rozkaz dostal v květnu 1943, měl bojovat v Africe. Tam ale válka skončila, a tak jej převeleli k letectvu. Byl jedním ze 71 tisíc kadetů, které poté kvůli ztrátám v Evropě přesunuli k 97. divizi pozemních sil. Postupem přes Německo se dostal do Čech, konec války jej zastihl v Teplé na Chebsku.

„Na útěku před Rudou armádou se nám tehdy vzdala celá druhá německá pancéřová divize,“ vzpomínal.

Louis Gihoul

Doma v Belgii se jako student angažoval v odboji, přidal se k partyzánům. V roce 1944 vstoupil do nově vzniklého belgického 17. střeleckého praporu, který se začlenil do americké armády.

Zažil těžké boje na Rýnu, přes Německo se dostal až do Plzně, kam přijel jako osobní řidič velitele 5. roty. Pomohli ženám z koncentračního tábora v Holýšově na Plzeňsku, který před tím osvobodila polská brigáda.

Valère Gustin

Jako studenta druhého ročníku veterinární fakulty v belgickém Liège jej Němci povolali na nucené práce. Nenastoupil, musel se skrývat. Při tom začal působit v odboji, byl ale raněn. Po vyléčení narukoval jako dobrovolník.

S belgickým 17. střeleckým praporem, začleněným do americké armády, se dostal až do Plzně.

Bez stíhaček a výstřelů

S ohledem na probíhající válečný konflikt na Ukrajině budou oslavy bez bojových ukázek. Nad Plzní také neproletí při nedělním konvoji svobody gripeny. Město vydalo k průběhu oslav plakáty v ukrajinštině. Informace sdílelo i ve skupinách válečných uprchlíků na sociálních sítích.