Vzpomínkové akty, ukázky historické i současné vojenské techniky, dobové military kempy i oblíbený Convoy of Liberty, takové budou po dvouleté koronavirové pauze letošní Slavnosti svobody v Plzni. Od 5. do 8. května přijede i pětice veteránů. Jednou z hlavních událostí bude v sobotu slavnostní večer nazvaný Thank you, boys!.

Ze Spojených států dorazí v doprovodu rodin trojice veteránů George Thompson, Herman Geist a Richard Pieper. „Za belgickou stranu přijedou pánové Louis Gihoul a Valère Gustin. Co jméno, to pojem, co jméno, to tvář plzeňských Slavností svobody. Věřím, že to pro ně, ale i pro všechny návštěvníky akce bude skutečný zážitek,“ uvedl primátor Pavel Šindelář.

Chybět nebude Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele 17. střeleckého praporu belgických střelců. Ten Plzeň pravidelně navštěvoval. Bohužel letos asi poprvé nepřijede vnuk generála Pattona pan George Patton Waters. Účast ale předběžně přislíbil opět v příštím roce.

Thank you, boys!

Během večera s názvem Thank you, boys! bude znít hudba v podání uskupení Pilsner Jazz Band, zapojí se tanečníci swingu i členové folklórních souborů. Přiblíží atmosféru, již připravili armádě generála Pattona Plzeňané po osvobození v květnu 1945. Vše se odehraje se v režii Michala Cabana na náměstí Republiky a bude věnovano těm, kdo před 77 lety přinesli městu svobodu.



„Samotný příjezd americké armády do Plzně připomenou rovněž zástupci klubů vojenské historie se svou vojenskou historickou technikou. Diváci budou mít příležitost zavzpomínat nejen na události spojené s osvobozením, ale i na dobu totality po roce 1948,“ dodala radní Veronika Jilichová Nová.

Slavnosti svobody

Oslavy osvobození se v Plzni uskuteční ve dnech 5. až 8. května. Připravený je i bohatý doprovodný program, výstavy ve Smetanových sadech či na Anglickém nábřeží.

V neděli vyjede v 11 hodin ze Sukovy ulice Convoy of Liberty, oblíbená přehlídka historických vojenských vozidel. Projede Klatovskou třídou a předpokládá se, že ve 12:30 svou jízdu zakončí na náměstí Republiky. Kompletní program Slavností svobod je k dispozici zde.

VIDEO: Slavnosti svobody 2018 v Plzni: městem projel Convoy of Liberty.

VIDEO: Slavnosti svobody 2018 v Plzni: městem projel Convoy of Liberty.