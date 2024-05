Tisíce lidí sledovaly v neděli tradiční přehlídku dobové vojenské techniky Convoy of Liberty v Plzni. Klidný průběh narušil incident, kdy žena z jedoucího auta mávala nacistickou vlajkou s hákovým křížem. Policie nyní muže a ženu obvinila, hrozí jim až pět let vězení.

Video, na kterém řidič jednoho z vozů podává vedle sedící ženě vlajku se svastikou a ona s ní potom několikrát zamává, se rychle začalo šířit po sociálních sítích. Incident se dočkal odsouzení od komentujících a začala se jím zabývat i policie.

Netrvalo dlouho a aktéry strážci zákona dopadli. „Celou událost jsme důkladně prověřili a dvěma osobám jsme sdělili podezření ze spáchání přečinu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a přečinu výtržnictví spáchaných formou spolupachatelství,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případ je veden ve zkráceném řízení.

Ke konvoji nepatřil

Od mávačů se distancovali i organizátoři konvoje. Narušení rok chystané parády jim pořádně hnulo žlučí. „Nikdo z nás to nebyl. Jeden šmejd do kolony vjel a ke konvoji se přidal neorganizovaně. Je to hnus,“ řekl Pavel Rogl, jeden z organizátorů konvoje.

Obdobně reagují i diskutující napříč sociálními sítěmi. „Hloupý provokatér, nehoráznost,“ shodli se. „Takové chování je zcela nepřijatelné a je na místě jej rázně odsoudit. Pevně věřím, že pachatelé budou potrestáni dle platné legislativy,“ dodal primátor Roman Zarzycký.

Convoy of liberty

Do centra Plzně v něm projely po Klatovské třídě tři stovky historických tanků, obrněných aut a džípů. Z chodníků přihlížely tisíce lidí, mnozí mávali americkými vlaječkami. Dvacet historických džípů vezlo potomky amerických veteránů, kteří už podruhé na slavnosti nedorazili. Mnozí již zemřeli, jiní nepřijeli kvůli vysokému věku.

Fotografie osvoboditelů tak drželi jejich příbuzní v autech v konvoji. Lidé s potomky vojáků osvoboditelů mohli pohovořit. „Tvůj táta byl hrdina. Můžeš na něj být pyšný,“ řekl Petr Svoboda (79) Tomu Duncanovi, synovi veterána Jamese Duncana. Když konvoj projížděl centrem města, nad hlavami lidem prolétly tři dobové letouny P-51D Mustang, Boeing B75 Stearman a Stinson AT 19B/Reliant Mk II.