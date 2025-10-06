Ze zaměstnání hned zavolala strážníky. „Hlídka z doubravecké služebny dorazila během chvíle. Dívka jim nalezenou hotovost předala naprosto samozřejmě, bez zbytečné okázalosti. Udělala prostě to, co považovala za správné,“ uvedli na facebooku plzeňští strážníci. V tu chvíli ještě netušila, že už za pár hodin uvidí, jak moc tím někomu pomohla.
„O dvě a půl hodiny později se na služebně objevil muž (45) s očima plnýma starostí. Řekl, že kontaktoval Policii ČR kvůli ztrátě peněz, a tam ho odkázali právě na městské strážníky, že jeho hotovost je v bezpečí u nich,“ pokračovali.
Vděk i odměna
Protože muž přesně vylíčil kde a kolik peněz ztratil, strážníci mu částku vydali. Společně s nimi pak zašel i do obchodu, kde pracuje poctivá nálezkyně.
„Podal jí ruku, poděkoval a s úlevou jí předal nálezné. V tom krátkém setkání byl vděk, radost i víra, že poctivost mezi lidmi pořád má své místo,“ dodali strážníci.
Důležité je vědět, že lidé si možné ani neuvědomují, že pokud cokoliv naleznou, měli by předmět odevzdat, přesně tak jako poctivá dívka. Jinak se vystavují nebezpečí za stíhání pro trestní čin zatajení nalezené věci, za který hrozí i rok vězení.