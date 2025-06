„Podobný nález je na českém území zcela mimořádný,“ zdůraznil ředitel ústavu Balázs Komoróczy. Objevil ji spolupracovník Archeologického ústavu Akademie věd ČR Roman Šteffel.

Peněženka ve tvaru uzavřeného kruhu, který je na jedné straně rozšířený do dutého člunkového tvaru, se navlékala na paži, pravděpodobně na předloktí nebo na biceps. Sedět musela těsně, aby z ní mince nevypadly.

„Odhadujeme, že se do ní mohlo vejít tak 50 denárů, což je velká suma. Není to sice roční žold římského vojáka, ale je to velká suma. I proto předpokládáme, že tyto peněženky nepoužívali běžní vojáci, ale spíš důstojníci nebo někdo, kdo měl na starosti třeba zásobování. Jde ale pouze o hypotézu,“ doplnil odborník.

Kdo poztrácel u Mušova žold?

Na výstavě s názvem »Peníze nesmrdí« podle výroku římského císaře Vespasiána, který tak obhajoval daň, jež uvalil na veřejné záchody, doplňuje fragment peněženky její kompletní kopie.

Kromě unikátu jsou k vidění i zlaté a stříbrné mince nalezené v místě bývalého římského tábora. Nejspíš pocházejí ze žoldu vypláceného vojákům.

