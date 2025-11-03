Policisté jeli řešit „ťukanec“ na parkoviště. Rutinní věc však rychle vystřídal boj o život. „Přiběhl za nimi muž s tím, že jeho dítě nedýchá a potřebuje pomoc. Nemeškali, z vozidla popadli zdravotnický batoh a běželi k místu, kde čekala maminka s miminkem,“ popsala policistka Daniela Vlčková.
„Najednou se přestalo hýbat a začalo rudnout. Běžel jsem za vámi, věděl jsem, že jste nás před chvíli míjeli,“ vysvětloval vyděšený tatínek.
Spásný pláč
Policista Ladislav dal dítěti dle instrukcí operátorky na lince 155 masáž srdce a umělé dýchání, kolega Tomáš uklidňoval rodiče. Po krátké, i když zdánlivě nekonečné, chvíli mrně zareagovalo. „Začalo hýbat ústy, hlavou, prsty a začalo plakat,“ popsala policistka Daniela Vlčková.
Dobrý konec! O miminko se vzápětí postarali zdravotníci. „S největší pravděpodobností by nedošlo k zástavě dechu, ovšem rychle poskytnutá pomoc byla na místě!“ ocenili pohotovost policistů.
