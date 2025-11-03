Dramatický boj o život seniorky: Dala si hlavou o beton, nekomunikuje!
Byli svědky nešťastného pádu seniorky z kola a ani na chvíli nezaváhali. Právě díky kolemjdoucím, kteří nebyli lhostejní a okamžitě zareagovali, se dostala žena z Chrudimi včas do nemocnice. Pomoci se nerozpakoval ani muž, který u sebe zrovna měl malé děti. Pardubičtí krajští záchranáři teď dramatický telefonát na tísňovou linku zveřejnili.
Seniorka nejspíše zjistila, že vyjet kopec na kole nezvládne a jistější bude bicykl tlačit. Ve stoupání ale ztratila rovnováhu a nešťastně upadla. „Chtěla slézt, převrátila se a dala si hlavou o beton,“ popisoval svědek záchranářům při hovoru na tísňovou linku.
Zraněná byla sice při vědomí, se zachránci ale nekomunikovala. „Dýchá, reaguje, ale nemluví s námi, leží na zemi, zvracela,“ líčil svědek. Cyklistka navíc neměla helmu, pád na hlavu tak nemělo co ztlumit.
Ochotní zachránci, tři muži, zůstali u zraněné až do příjezdu zdravotníků. „Pomáhali, uklidňovali ji a byli připraveni udělat cokoli, co bylo potřeba. Jeden z mužů měl přitom s sebou dvě malé děti, přesto neváhal ani na chvíli,“ popsali záchranáři.
Ženě se díky pohotovým kolemjdoucím dostalo rychle pomoci, záchranáři trojici mužů vysekli poklonu. „Díky nim mohla naše posádka hned po příjezdu poskytnout co nejlepší péči. Děkujeme za klid a odvahu, kterou projevili,“ uvedli zdravotníci s tím, že hrdinství může mít i docela obyčejnou tvář.
