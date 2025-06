„Dobrý den, já jsem byl ve škole a děda mě vyzvedával. Jeli jsme, najednou jsme zastavili, něco vrčelo v motoru a já mluvím na dědu… a on nic neříká. Moc se bojím,“ ozval se do telefonu zoufalý, ale pevný hlas Jonáše (10). Operátor ostravské tísňové linky rychle pochopil, že jde o vážnou situaci.

Odpoledne začalo jako mnohá jiná, školák se vracel domů a cestou si s dědečkem povídali o hokeji a běžných věcech. Jenže klidný návrat se během několika okamžiků změnil v drama. Dědečkovi se náhle udělalo nevolno. Ještě stihl zastavit auto u krajnice, než mu ochablo tělo a bezvládně sklonil hlavu.

Pro dospělého by taková situace byla děsivá. Pro dítě – naprostá noční můra. Ale Jonáš se nenechal paralyzovat strachem. Bez váhání vytáhl z kapsy mobilní telefon a s nečekanou rozvahou vytočil tísňovou linku. „Byl klidný, přesný, a dokázal popsat, co se děje. To není u dítěte vůbec samozřejmé,“ řekl později jeden ze zasahujících záchranářů.

Jednal s rozvahou

Na místo okamžitě vyrazili profesionální hasiči z ostravské stanice v Přívoze, spolu s týmem záchranné služby a policisty. Po příjezdu se od Jonáše dozvěděli podrobnosti o celé události, zatímco dědečkovi poskytovali neodkladnou pomoc přímo v autě.

Video Video se připravuje ... Školák Jonáš (10) duchapřítomně zachránil život svému dědečkovi. HZS MSK

„Jonáš byl velmi statečný. V našem voze jsme mu vysvětlili, co se právě děje a jak bude zásah pokračovat. Snažili jsme se ho uklidnit a ujistit, že dědeček je v těch nejlepších rukou. Společně jsme také kontaktovali rodinu,“ popsali hasiči.

Dědečka zachránili

Podle všech složek integrovaného záchranného systému byl Jonášův přístup výjimečný. V rozhodující chvíli nezaváhal, nepropadl panice a jednal rychle a rozumně. Právě díky jeho duchapřítomnosti dorazila pomoc včas a to zachránilo jeho dědečkovi život.

Na stanici v Přívoze pak Jonáše i s celou rodinou, včetně uzdraveného dědečka, přivítali záchranáři s velkým respektem. Malého hrdinu slavnostně ocenili jako vzor pro ostatní.