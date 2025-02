Bývalku spatřil a poté napadl vloni v dubnu na parkovišti před prodejnou v Havířově, když spolu se dvěma dcerami vycházela s nákupem. Vzpomněl si na jejich předchozí spory a rozhodl se, že už mu nestačí jen sms zprávy plné sprostot, které jí dlouhodobě posílal.

„Ozbrojen kuchyňským nožem o délce čepele deseti centimetrů, jenž držel v pravé ruce, se k nim zezadu rozběhl,“ uvedla žalobkyně. Vyděšené dcery chytily agresora za ruce a snažily se ho od útoku odradit. S tím on souhlasil, ale jen na oko.

Mámu zachránila dcera

Když ho pustily, bodnul ženu do krku. Byla kousek od toho, aby na místě vykrvácela. Měla to štěstí, že jedna její dcera studovala zdravotnický obor. Mámě dokázala poskytnout fundovaně první pomoc. Poté již měli plné ruce práce záchranáři.

„V tomto jednání obžalovaného spatřujeme pokus zvlášť závažného zločinu vraždy,“ řekla žalobkyně. Matce zůstala na krku jizva, rány na duši mají ale dodnes všechny tři účastnice incidentu.

Odsouzený: Nebudete se za mě stydět!

„Je mi to strašně líto, mrzí mě, co se stalo. Já jsem ublížil třem lidem, kteří pro mě byli všechno,“ kál se odsouzený a slíbil, že se ve vězení napraví.

„Žádnými slovy to už nevezmu zpátky. Ale slibuji, pane obhájce, že naposledy stojím u soudu. Děkuji vám za to, že mě obhajujete a nebudete se stydět za to, až mě propustí. Povedu řádný život. Děkuji také žalobě. Už nemám co říct. Mám v hlavě prázdno,“ dodal. Soud ho poslal na 10,5 roku za mříže. Kusák trest přijal, nikdo se neodvolal, rozsudek je tak pravomocný.

