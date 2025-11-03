Vážná nehoda na Kladensku: Autobus se srazil s autem, jeho řidiče museli vyprošťovat

U Smečna na Kladensku se srazil osobní vůz s autobusem. Řidič osobáku skončil v nemocnici.
Autor: ČTK - 
3. listopadu 2025
10:47

U Smečna na Kladensku v pondělí ráno havaroval autobus a auto. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo předjíždění. Řidiče osobního vozu museli vyprostit hasiči a vrtulník jej přepravil do nemocnice.

Vozy nabouraly po 6:30. „Pravděpodobně k tomu došlo tak, že řidič začal předjíždět jiné vozidlo a střetl se s protijedoucím autobusem,“ uvedla policejní mluvčí Schneeweissová. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové vrtulník přepravil řidiče osobního auta do pražské Fakultní nemocnice Motol.

„Pro cestující z autobusu byl přistaven nejprve evakuační autobus ze Slaného a následně náhradní autobusová doprava,“ uvedli středočeští hasiči. Silnice byla zhruba tři hodiny uzavřená. Kromě řidiče auta nikoho dalšího do nemocnice záchranáři převézt nemuseli. 

