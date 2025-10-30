„Byl to šok a stále je to šok. Jsem jen rád, že se nikomu nic nestalo. Nic víc k tomu asi v tuto chvíli říct nemůžu. Nezlobte se, mám v tuto chvíli úplně jiné starosti,“ řekl Blesku zjevně otřesený otec rodiny.
Linkový autobus stál na stanovišti asi 200 metrů nad domem. Zhruba dvacet minut po šesté hodině ranní se samovolně rozjel a zastavil se až v předsíni rodinného domu.
„Mohu potvrdit, že řidič byl v autobusu. Podle prvních výsledků vyšetřování byl autobus nedostatečně zajištěný řidičem. Co přesně v tu chvíli řidič dělal a jaké jsou okolnosti této nehody dále vyšetřujeme,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Dechová zkouška u řidiče byla na alkohol negativní.
Nikdo nebyl zasypán
Na místo okamžitě vyrazili hasiči. „První jednotky provedly průzkum. Zjistili jsme, že uvnitř domu se nachází čtyři osoby, dva dospělí a dvě děti. Všechny jsme bezpečně vyvedli ven. V autobuse byli tři cestující a řidič, všichni také bez zranění,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
„Velitel zásahu po vyhodnocení situace povolal na místo speciální jednotku z Brna, která provedla zajištění objektu a stržení části stěny, která hrozila pádem,“ dodal.
Odnesla to předsíň
Děsivě vypadající nehodu nejvíce odnesla předsíň domu. Podle starosty obce Lukáše Krénara bylo velké štěstí, že všichni v domě ještě spali. „Stát se to o něco později, kdy by se v té předsíni děti vypravovaly do školy, mohla by to být obrovská tragédie,“ konstatoval starosta
Příčiny nehody vyšetřuje policie. Škoda zatím nebyla vyčíslena. „Důležité je, že nebyl nikdo zraněn,“ konstatovali shodně mluvčí policie i hasičů.
Ubytování u hasičů
Obec ve spolupráci s hasiči zajistila pro rodinu dočasné náhradní ubytování v místní hasičské zbrojnici. „Hasiči jim poskytli prostory své klubovny. Samozřejmě teď budeme řešit, co dál,“ uvedl starosta Krénar.
„Pro rodinu je to určitě psychicky velice náročné. Jako obec jsme samozřejmě připraveni, pokud bude mít rodina zájem, jakkoliv maximálně pomoct,“ dodal starosta.
