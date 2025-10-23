Seniorka (†81) čekala na zastávce autobusu: Zabilo ji auto!
V obci Hronovce na jihu Slovenska došlo v úterý po poledni k vážné nehodě. Auto tam srazilo ženu (†81), která stála poblíž autobusové zastávky. Přivolaní záchranáři jí už nedokázali pomoci. Řidič podle policie nebyl pod vlivem alkoholu.
Neštěstí se odehrálo krátce po poledni. Podle prvotních informací slovenské policie vůz značky Opel Astra z dosud neznámých příčin sjel z vozovky a narazil do seniorky stojící poblíž autobusové zastávky. Náraz byl natolik silný, že žena utrpěla vážná zranění a zemřela ještě před příjezdem záchranných složek.
Policie místo nehody uzavřela a přivolala vyšetřovatele. „Řidič byl na místě podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem. Další okolnosti tragické dopravní nehody jsou předmětem probíhajícího vyšetřování,“ uvedla slovenská policie na Facebooku.
Vyšetřovatelé nyní zjišťují, proč vůz sjel z cesty a zda mohla sehrát roli technická závada či zdravotní indispozice řidiče.
