V Bratislavě našli mrtvé miminko v pračce: První slova otce!
V bratislavském bytě v ulici Nobelovej našla policie tělíčko mrtvého novorozence. Policie matku obvinila z vraždy! Kromě sousedů poprvé promluvit také otec dítěte.
Děsivý případ se začal psát kvůli hospitalizaci ženy se silným krvácením. Lékařům přišlo velmi podezřelé, a proto se rozhodli informovat policii. Na pověřenou jednotku čekal v bytě ženy v Nobelově ulici v Bratislavě naprosto příšerný nález.
V pračce objevili mrtvé tělíčko novorozence zabalené do hadrů. Žena prý tvrdí, že netuší, jak se dítě do pračky dostalo. Její partner, zřejmě otec dítěte, prý o porodu své družky vůbec nevěděl. Policie ho na místě zatkla. Jak okomentovala televize JOJ, otce ovšem vyšetřovatelé následně pustili.
„Omlouvám se, ale k případu nebudu nic říkat,“ uvedl pro zmíněnou televizi otec. Vyhýbavě reagoval také na otázku matky, zda stále leží v nemocnici. „Je mimo, ještě má nějaké povinnosti v nemocnici a víc Vám už neřeknu,“ dodal otec vietnamského původu.
Vyšetřovatelé krajské kriminální policie v Bratislavě zahájili trestní stíhání pro podezření ze zločinu vraždy novorozeného dítěte matkou. Potvrdila to mluvčí bratislavské policie Katarína Bartošová. Za vraždu novorozence hrozí obviněné matce 4 až 8 let za mřížemi.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.