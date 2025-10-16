Soud s primářem Vojtěchem Č. (44) probíhal ve čtvrtek za přísných bezpečnostních opatření. Do budovy soudu ho vězeňská eskorta přivedla zadním vchodem, což nebývá zvykem. Celou dobu měl v síni na sobě neprůstřelnou verstu. Pod vestou měl modrošedé sako, košili se vzorem a kravatu ve výrazně modré barvě. Byl upravený a zezačátku vypadal klidně.
Když advokátky bratra a rodičů zavražděné ženy (†28) četly prohlášení, kde pozůstalí popisovali, co cítí a jaká dívka byla, sledoval je bez jakýchkoliv emocí.
Omlouval se a vzlykal
Po závěrečných řečech mu soudkyně udělila právo posledního slova. Do mikrofonu mluvil tiše, plakal a bylo mu špatně rozumět.
„Ublížit jsem jí nechtěl. Dovedu si představit bolest, kterou pozůstalí prožívají,“ prohlásil Vojtěch Č. Také se omluvil ženě, kterou podle obžaloby znásilnil a chtěl zavraždit. „Byla to moje kamarádka. Proč bych ji měl zabíjet? Nechtěl jsem ji zabít,“ řekl Vojtěch Č.
„Nikdo by neměl řešit problémy tak, jak jsem je řešil já. Chtěl bych se omluvit také mé ženě i mým dětem,“ dodal už silně vzlykající Vojtěch Č.
Státní zástupce Jiří Richtr pro něj chce výjimečný trest - nejméně 25 let vězení. Může ale dostat i 30 let či doživotí. „Obžaloba si myslí, že šlo o pomstu za prozrazení vztahu jeho manželce,“ uvedl Richtr. Se zavražděnou lékařkou měl totiž milostný poměr. Rozsudek bude vynesen 14. listopadu.
Psycholog Vymětal k vraždícímu primáři: Nepochopitelné i pro lékaře a zdravotníky. Obětí je i rodina…
Má pocit méněcennosti
Soud už dříve vyslechl znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie. Primář má podle nich disharmonicky strukturovanou osobnost, je pasivně agresivní, emočně nestabilní, má vnitřní pocity méněcennosti a zvýšené ego. Nemá ale duševní poruchu ani sexuální deviaci.
„Lze dedukovat, že jeho jednání bylo bedlivě připravené, nachystané, časově uchopené,“ uvedla znalkyně. Primář se u soudu hájí tím, že byl silně opilý a ovlivněný alkoholem, znalkyně si to nemyslí.
Kdyby byl významně opilý, bylo by podle ní složité někoho napadnout, složitě svázat oěběť do kozelce různými provazy, použít různé formy škrcení, omýt sekeru, vytvářet si alibi falešnou komunikací z mobilu zavražděné ženy.
Měl milenku, ale bál se o rodinu
Lékař měl poměr s kolegyní, načas se rozešli, loni v říjnu ale milenka napsala jeho manželce, že jsou opět spolu. Tím si patrně podepsala ortel smrti. „Skutek mohl být vyústěním dlouhodobě hromaděných konfliktů, strachu a vzteku ze ztráty manželství, dětí, mohl ho odbrzdit i alkohol, mohl být i mstou,“ uvedly znalkyně.
K ohavnému činu došlo loni mezi 17. a 20. říjnem v bytě v Plzni. Primář svou milenku škrtil do bezvědomí a pak ji zabil několika ranami sekerou do obličeje. Potom v bytě popíjel alkohol, opilý přejel do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se známou. I tu napadl a svázal, podle obžaloby i znásilnil. U soudu svou vinu přiznal.
Hrůzná zranění
Další znalci popsali zranění, které utrpěly obě ženy. Lékařka zemřela obzvláště trýznivě. Utrpěla opakovaná devastující zranění způsobená údery sekerou na hlavu, které byly vedeny rychle za sebou, některé už posmrtně. Byla svázaná, měla rýhy od škrcení na hrdle a zraněné oko nejspíše od rány pěstí.
Podle znalce byly spojené s vysokou intenzitou bolesti, oběť během útoku patrně ztratila vědomí a všechny údery nevnímala.
VIDEO: Balíkový vrah. Rozřezal svou družku kvůli hádce, části těla posílal balíky na vymyšlené adresy.
Balíkový vrah. Rozřezal svou družku kvůli hádce, části těla posílal balíky na vymyšlené adresy. Videohub
Balíkový vrah. Rozřezal svou družku kvůli hádce, části těla posílal balíky na vymyšlené adresy. Videohub