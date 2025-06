Psycholog Vymětal k vraždícímu primáři: Nepochopitelné i pro lékaře a zdravotníky. Obětí je i rodina pachatele

Když dojde k takovému činu, jsme vždy otřeseni jeho krutostí a provedením, žasneme, že je taková brutalita vůbec možná….

Některé násilné činy mívají po zveřejnění velmi silný dopad na veřejnost. Událostí bývá zasaženo nejen okolí dotčených rodin, ale i velké množství dalších lidí. Šok a hledání odpovědi na to, co bylo příčinou, je normální projev lidí, kteří jsou empatičtí a soucítí s oběťmi a jejich blízkými. Nejsme imunní ani k násilí, o kterém se dozvídáme zprostředkovaně přes média.

Někteří lidé se i zamýšlí nad tím, jak by mohli podpořit zasažené rodiny - praktickou pomocí, finančně nebo morálně, vyjádřením účasti a solidaritou. Pokud jsme vzdálenější, můžeme podpořit organizace, které obětem pomáhají. Jako přihlížející nejsme bezmocní.

Většinou také řešíme, že se něčeho takového dopustil lékař, který má být psychicky odolný…

Ano, takový zločin je naprosto v rozporu s lékařskou etikou a profesí. Dotýká se proto celé lékařské a zdravotnické komunity, pro kterou je také nepochopitelný. Klademe si otázky, na které zatím nemáme odpovědi. Co se týká osobnosti a motivů pachatele, k tomu musíme počkat na výsledky soudně znaleckých posudků.

Strašlivý čin a vše kolem něj se dotýká také rodiny pachatele. Jakou ochranu a pomoc potřebují právě oni?

Rodina pachatele se často stává jeho sekundární obětí. Někdy se stávají terčem nespravedlivého obviňování, vyhrožování či napadání. Pro rodiny pachatelů závažných zločinů se svět obrací naruby, prožívají mimořádnou zátěž, potřebují soukromí a často i odbornou pomoc, aby mohly jít dál.

Mimořádnou zátěž prožívají rodiny obětí, nejen v době po činu, ale i v průběhu soudního projednávání, při důležitých dnech a výročích. Událost se zprostředkovaně emočně dotýká také dalších rodin a jednotlivců, kteří se potkali se zločinem. Důležitá je úcta a respekt k obětem, důstojnost v reportování o události, zajištění maximálního soukromí pro rodiny a nevtíravé vyjádření solidarity či zprostředkování pomoci ze strany okolí.

Kam se můžeme obrátit, když je toho na nás příliš nebo se chceme poradit?

Všem doporučuji Linky důvěry, které fungují anonymně, často bezplatně a nonstop, např. Linka první psychické pomoci tel: 116 123 nebo Senior telefon tel: 800 157 157, ale je jich mnoho a jejich seznam najdeme na www.linkyduvery.cz

Specifickou pomoc obětem trestných činů a jejich okolí nabízejí organizace jako např. Bílý kruh bezpečí, tel. 116 006 (pro oběti kriminality a domácího násilí), tel: Poradna Justýna, 800 922 922 (pro oběti předsudečného násilí a nesnášenlivosti), ProFem (pro oběti domácího a sexuálního násilí) 608 222 277.

Bývalý soudní znalec Karel Humhal: Odbržděná osobnost

Běsnění Vojtěcha Č. zaskočilo i zkušeného psychologa Karla Humhala. Odborník s třicetiletou praxí soudního znalce se domnívá, že u Vojtěcha Č. došlo k odbrždění těžké patologie. Lidská psychika má podle bývalého znalce spoustu rovin.

„Celková osobnost se skládá z mnoha podosobností, které za běžných okolností v chování člověka nevstupují do hry. Pak ale mohou nastat situace, které způsobí, že některá z těch podosobností vyplave na povrch a ten člověk, byť vysokoškolák a primář, se zachová takovým zdánlivě nepochopitelným způsobem,“ vysvětluje Karel Humhal a dodává: „Tohle je jasný vrah, on si to naplánoval, kdyby to bylo v afektu, tak by to udělal tak, že by v kuchyni popadl, co je po ruce, a tím by tu ženu usmrtil.“

Našli v Albrechticích ostatky pohřešované Ivany? Přiznání k vraždě na smrtelné posteli!