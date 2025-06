Otřesný mord v Novém Boru: Muž ubodal družku před jejich dětmi, soud mu vyměřil 23 let vězení

Muž napadl o rok starší ženu dva dny před Štědrým dnem roku 2023, a to dopoledne v dětském pokoji. Nezastavila ho ani její aktivní obrana, ani vyděšený křik pětileté dcery a tříletého syna. Družce nejprve zasadil kuchyňským nožem 30 bodných i řezných ran do hlavy, hrudníku, zad, rukou či stehna. Když mu jeho matka vytrhla zbraň z ruky, došel si do kuchyně pro sekáček na maso. Ležící partnerku, která ještě žila, s ním jedenáctkrát sekl do hlavy a paže.

„Odvolací soud se ztotožňuje s tím, že z hlediska závažnosti spáchaného činu je uložený trest přiměřený a odpovídá i potřebě ochrany společnosti,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Skutečnost, že muž družku zavraždil před jejich dětmi, označil soud za obzvlášť hroznou a lidsky těžko pochopitelnou. „Děti to bezprostředně vnímaly a prosily obžalovaného, aby jejich matce neubližoval,“ řekl soudce. Tento fakt podle něj bezpochyby prohloubil psychické utrpení napadené ženy. Dodal, že útok svědčí o extrémní necitelnosti pachatele a jeho naprosté lhostejnosti k tomu, jaký bude mít jeho čin dopad na ostatní.

Vztah vraha a zavražděné popsaly soudy jako „italský“. Muž se z dnešního zasedání omluvil, už dříve takzvaně prohlásil vinu. Odvolacímu senátu poslal dopis, v němž zopakoval, že jeho počínání bylo neomluvitelným zkratem, který si nikdy neodpustí. „Ze srdce lituji činu, který jsem spáchal, je mi moc líto mých dětí, kterým jsem vzal maminku. (...) Navržený výjimečný trest mi přijde na moji nápravu až příliš vysoký, a proto bych chtěl poprosit soud o jeho snížení,“ vzkázal.

Obžalovaný původně uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu s návrhem trestu 19 let vězení, u krajského soudu od ní ale odstoupil. Státní zástupkyně pro něj poté navrhla 23 let za mřížemi, s čímž se soudy ztotožnily.

Svým dětem a dalším pěti pozůstalým musí muž podle verdiktu zaplatit jako náhradu nemajetkové újmy celkem přes osm milionů korun plus úroky z prodlení. Dalších 400 000 Kč má uhradit ministerstvu spravedlnosti, které dětem poskytlo peněžitou pomoc. U stanovení výše odškodného pro děti přihlédly soudy mimo jiné k předpokladu, že traumatický zážitek z vraždy bude formovat jejich duševní vývoj i v budoucnosti.

Podle znalců muž netrpí ani v době činu netrpěl žádnou duševní poruchou. Má smíšenou poruchu osobnosti, od dospívání užíval drogy i alkohol. V letech 2012 až 2020 měl v rejstříku trestů sedm záznamů, které už jsou zahlazené.