Dvanáct let! Takový trest si vyslechl důchodce Jiří Ch. (76), který naprosto chladnokrevně propíchl srdce Martina Š. (†56), kterého viděl poprvé v životě. Důvodem byl malicherný spor o parkování aut na lesní cestě na Tachovsku. Vražednou zbraní byla šavle, kterou nosil penzista skrytou ve své holi.

Tragédie se odehrála loni v říjnu u osady Jedlina na úzké lesní cestě, kde dvě auta vedle sebe těžko zaparkují. Co se stalo osudného odpoledne, popsala soudu družka zavražděného:

„Řídila jsem Škodu Kodiak, je to velké auto a moc mi nesedělo. Zastavili jsme a vyměnili jsme se s Martinem u řízení. Stáli jsme uprostřed cesty. Najednou přijel pán s dacií, zastavil zprava vedle nás a gestikuloval, že tam špatně stojíme a chce projet. Trochu jsme couvli. On projel a zastavil 15 metrů od nás,“ uvedla.

Rozzuřený penzista

Jenže tím to neskončilo. Bývalý pohraničník a operativec StB Jiří Ch. vystoupil z dacie, sáhl do auta pro hůl a šel si to s posádkou kodiaku „vyříkat“. „Byl rozzuřený. Příteli jsem řekla, ať nevystupuje z auta. Měla jsem z toho špatný pocit,“ vzpomínala žena. Její předtucha se bohužel vyplnila.

„Z hůlky vytáhl šavli a mířil s ní Martinovi na hruď. Slyšela jsem, jak říká, že ji použije, když bude muset. Pán pak udělal proti Martinovi výpad a rychle odcházel,“ popsala družka.

U auta v krvi

Žena si vydechla, že je po všem, a čekala, až přítel nastoupí do vozu. „Najednou jsem ho nikde neviděla. Vystoupila jsem a oběhla vůz. Martin ležel v tratolišti krve tváří k zemi. Křičela jsem na odcházejícího pána, že ho zabil. On reagoval: »Mohl si za to sám«,“ dodala zdrcená družka.

Do příletu záchranářského vrtulníku se snažila přítele oživovat. Marně. Martin Š. zemřel na místě.

Vinu odmítá

„Obžalovaný namířil vycházkovou holí délky 95 cm se skrytou čepelí délky 61 cm směrem k poškozenému a následně jej bodl do hrudníku,“ popsal skutek státní zástupce Martin Rykl. Čepel probodla Martinu Š. srdce a zemřel na velkou ztrátu krve.

Senior vinu odmítá. „Necítím se vinen v tom smyslu, že bych chtěl někoho zabít. Pochopitelně jsem ho zabil, to je jasný, ale nebyl v tom žádný úmysl,“ sdělil soudu obžalovaný důchodce Jiří Ch.

Potřeba utéct

Osudný den byl na farmě, kde chová kozy. „Je to opuštěné místo, bojím se tam, proto si nosím hůl, kde je uvnitř šavle. Vracel jsem se a kodiak stál uprostřed cesty. Chvíli jsem čekal. Pak jsem troubil. Uhnul mi, ale když jsem projížděl kolem, bylo to jen tak tak, že jsem se tam vešel,“ líčil svou verzi Jiří Ch.

Šel si to proto s řidičem kodiaku vyříkat. „Otevřely se prudce dveře a ty mě odstrčily. Z vozu vystoupil muž, něco křičel a rozběhl se proti mně. Z hole jsem vytáhl šavli, mířil jsem mu na hrudník a pak jsem cítil, jak čepel proniká do jeho těla. Uvědomil jsem si, že je potřeba utéct,“ prohlásil Jiří Ch. Nasedl do auta a odjel. Policie ho po krátké době zadržela.

Podle soudního znalce rána oboustranným ostřím probodla plíci a aortu. Byla vedena velkou intenzitou. Prošla hrudníkem až ke svalům u páteře, tedy asi 30 centimetrů hluboko. Státní zástupce pro muže žádal trest 10 let vězení, soud penzistovi udělil ale ještě vyšší trest, 12 let vězení.

VIDEO: Psychicky narušený lesní vrah Viktor Kalivoda se rozhodl vraždit po vzoru Olgy Hepnarové.

Video Video se připravuje ... Psychicky narušený lesní vrah se rozhodl vraždit po vzoru Olgy Hepnarové Videohub