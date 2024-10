Naprostým šokem pro pozůstalé je sobotní tragická smrt jejich blízkého (†56). Byl zavražděn kvůli malichernosti podle policie rukou rozzuřeného penzisty (74). Ten je obviněn z vraždy a soud jej poslal do vazby. Příbuzní na sociální síti zavzpomínali na mrtvého. „Je to tak šílené!,“ nemohou uvěřit.

Nepochopitelná událost se odehrála v sobotu odpoledne na lesní cestě u hraničního přechodu Rozvadov. Setkali se tu dva muži ve svých autech. Jeden z nich jen po pár slovech přišel o život, druhý je obviněn z vraždy.

„Konfliktu předcházela hádka, protože jeden z nich nemohl cestou projet kvůli automobilu druhého muže,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Šokovaná rodina

„On vůbec netušil, co se děje. Vůbec nestihl nijak zareagovat,“ popsali osudné okamžiky na sociální síti blízcí mrtvého muže. „Jen vystoupil z auta a on ho nějakou holí bodnul. To je tak šílený!“

O zavražděném mluví jako o úžasném chlapovi, muzikantovi, skvělém strýci. „Nikdy, vůbec nikdy nevystupujte z auta, když tušíte, že ten, kdo vystoupil z druhého, chce něco řešit. Může se stát taková tragédie jako našemu milovanému,“ dodali.

Penzista po krvavém útoku nesedl do vozu a odjel do nedaleké vesnice, kde jej policie později zadržela. „Muž je stíhán vazebně,“ sdělila v úterý policejní mluvčí Pavla Burešová. Za vraždu mu hrozí 18 až 20 let nebo i výjimečný trest.

Marná snaha o záchranu

Incidentu byla přítomna i partnerka zavražděného, která hned alarmovala policisty a záchranáře. „I přes veškerou snahu všech zasahujících složek integrovaného záchranného systému muž bohužel na místě svému zranění podlehl,“ dodal po incidentu mluvčí Hodan.

