Našli v Albrechticích ostatky pohřešované Ivany? Přiznání k vraždě na smrtelné posteli!

Zahrada jednoho nenápadného domu v Albrechticích na Liberecku se nyní proměnila v dějiště mrazivého dramatu. Policisté, hasiči a bagr. Cíl? Žumpa a stará skládka. Podle místních by akce mohla souviset se záhadným zmizením Ivany Koškové z léta roku 1997.

Podle všeho policisté a hasiči odhalovali strašlivé tajemství. „Prováděli jsme tam úkony související s trestním řízením, které v současné době nechceme komentovat,“ uvedl Jakub Vinčálek z Policejního prezidia.

Vše zřejmě souvisí se zmizením Ivany Koškové z Příšovic, která v červenci roku 1997 jako čtrnáctiletá zmizela cestou ke své tetě. Po 28 letech se zdá, že má policie eso v rukávu. „Někdo se údajně přiznal na smrtelné posteli, že ji zabil. Proto sem naběhli a začali pátrat,“ svěřila se Blesku jedna z místních občanek s tím, že kriminalisté měli nalézt kosterní ostatky. Ty by teď měly projít expertízou, která by měla být hotova do několika měsíců.

Záhada trvající skoro tři dekády

Ivanu naposledy viděla její kamarádka nedaleko hřbitova. Měla z domova namířeno do Svijanského Újezdu, za tetou však už nikdy nedorazila. Po dívce i jejím kole se doslova slehla zem. Policie prohledala celé široké okolí, rodina rozdávala letáky a hojně oslovovala média. Bohužel však naprosto bezvýsledně. Už nikdy se ji nepodařilo vypátrat.

Otec Miloslav Košek by si vyřešení případu zmizení své vymodlené dcery přál. „Je to hrozný pocit, pořád nevíme, jestli je živá nebo mrtvá. Po těch letech už příliš nevěřím, že by se našla v pořádku a zdravá. Chtěl bych ale, aby mohla mít alespoň náhrobek, kam bychom s manželkou nosili kytky,“ dodal pro televizi CNN Prima News.