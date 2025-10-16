Záhadná smrt modelky s dcerou: Z bytu vycházel nesnesitelný puch
Brazilská influencerka a její dcera náhle nevysvětlitelně zemřely. Hasiči museli 10. října vypáčit jejich byt, jelikož se z něj linul nesnesitelný zápach. Po vniknutí zjistili strašlivý zdroj puchu.
Modelka Lidiane Aline Lorençová (†33) a její dcera Miana (†15) náhle tragicky zemřely v bytě v Rio de Janeiro. Po tom, co o nich nikdo delší dobu neslyšel, začali sousedé nahlašovat znepokojující smrad vycházející z jejich bytu.
Na místo dorazili hasiči a když se z bytu nikdo neozýval, vypáčili ho. Našli pouze bezvládná těla. Matka i dcera byly mrtvé. Nebyla na nich jediná známka násilí. Každá ležela v jiné místnosti a dle jejich stavu už byly po smrti delší dobu, podle webu People.
„Na místě bylo provedeno forenzní šetření a nebyly nalezeny žádné důkazy o napadení,“ popsala policie. „Z pitvy zatím nebylo možné určit, co bylo příčinou smrti. Budou provedeny další testy,“ uvedlo brazilské zpravodajství G1.
Nikdo si šokující událost nedokáže vysvětlit. Lidiane byla úspěšnou influencerkou, která na svém Instagramu přesáhla hranici 50 tisíc sledujících. Pracovala jako modelka a zároveň studovala medicínu v Rio de Janeiro.
Její dcera Miana se za ní nedávno přestěhovala z rodné Svaté Cecilie, aby spolu mohly trávit více času, uvedl brazilský web UOL. Celá nešťastná situace je v rukou policie a děsivý případ smrti matky a dcery se stále vyšetřuje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.