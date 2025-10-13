Chlapce (14) napadl žralok: Život mu zachránili kamarádi!

13. října 2025
Mladík z Austrálie skončil ve vážném stavu v nemocnici po brutálním útoku žraloka. Mořský predátor ho během sobotního plavání pokousal v oblasti hrudníku a břicha. Život mu zachránili jeho přátelé, kteří prokázali velkou odvahu a chlapce vytáhli z vody.

Skupinka mladíků si byla zaplavat u australského ostrova Cook Esplanade. Žralok na čtrnáctiletého hocha zaútočil jen pár vteřin potom, co vlezl do vody. Způsobil mu rozsáhlá poranění v oblasti hrudníku a břicha. Hoch na místě ztratil hodně krve a utrpěl i poškození vnitřních orgánů, jako zázrakem však útok přežil a je v kritickém stavu v nemocnici.

Jeho přežití napomohla nejspíš i blesková reakce přátel. Těm se po útoku podařilo hocha vytáhnout na souš. Pro přítele nasadili vlastní život, protože žralok mohl kdykoliv znovu zaútočit. Jejich kuráž ocenila i místní starostka Elsie Seriatová. „Předvedli neuvěřitelnou odvahu a pohotové myšlení,“ pochválila je podle deníku The Sun. Na místo zavolali záchranku, která hocha odvezla do nemocnice a odtud byl vrtulníkem transportován do specializovaného centra.

„Tato událost je velmi nešťastná a všichni pevně doufáme, že se mladík uzdraví,“ dodala Seriatová. Úřady zatím nedokázaly určit, o jaký druh žraloka se jednalo. „Bezpečnost je pro nás na prvním místě, a varujeme proto občany, aby byli při koupání velmi opatrní,“ uzavřela.

 

 

