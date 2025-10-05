Zvědavý žralok „ochutnal“ plavce: Při nočním maratonu ho kousl do nohy
Slavný plavecký maraton Catalina Crossing v Kalifornii přerušil útok žraloka bílého. V noci na úterý 30. září napadl plavce z Anglie během sólového pokusu o překonání trati. Muž útok přežil, žralok si „jen kousl“ a odplaval. Útok označily úřady za mimořádně vzácný.
Chris Murray (50) se na více než třicetikilometrovou trasu mezi ostrovem Santa Catalina a přístavem San Pedro vydal krátce po půlnoci. Muž i jeho doprovodný tým původně vypluli krátce po půlnoci, aby se vyhnuli hustému lodnímu provozu. Kolem půl druhé ráno, zhruba devatenáct kilometrů od ostrova, zaútočil na plavce asi metrový žralok. Úřady později uvedly, že šlo pravděpodobně o mládě žraloka bílého.
Murray utrpěl řezné rány na noze a chodidle. Posádka ho okamžitě vytáhla z vody a poskytla první pomoc. Krátce poté dorazily čtyři lodě losangeleských hasičů. Záchranáři ošetřili muže přímo na palubě a následně ho převezli do nemocnice. Jeho stav není vážný.
„Byl při vědomí, mluvil a seděl. Utrpěl jen mírné potíže. Je to docela vzácné a myslím, že máme všichni štěstí, že ho žralok jen ochutnal, nelíbilo se mu to a odplaval pryč,“ řekl médiím kapitán hasičů Adam VanGerpen. Sám Murray později řekl, že necítil strach ani šok, ale hlavně zlost, že útok zhatil jeho maratonský pokus.
Podle odborníků jde o historicky první známý útok žraloka na plavce během Catalina Crossing, jedné z nejtěžších maratonských tratí dálkového plavání na světě. V Kalifornii přitom k podobným incidentům dochází jen výjimečně.
