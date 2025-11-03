Daniela (†22) zabila těhotná přítelkyně?! Při hádce nabourala do stromu

Otec Daniel Waterman a partnerka Leigha Mumbyová
Po hádce páru došlo k tragické události. Souhra událostí a emočního vypětí vedla k nešťastné dopravní nehodě na Floridě, která budoucího tatínka dostala do nemocnice. O pár měsíců později napojený na přístrojích zemřel. Před smrtí stihl vysvětlit, co se v autě opravdu stalo.

Daniela Watermana (†22) museli záchranáři po srážce se stromem převézt do nemocnice, kde ležel několik měsíců v kómatu. Jeho přítelkyně, Leigha Mumbyová (24), která řídila, byla také vážně zraněná. Po nějaké době se muž probral a začal mluvit o tom, co se v autě tehdy skutečně stalo.

Pár se při noční jízdě v autě hádal poté, co se Daniel dozvěděl, že je jeho přítelkyně těhotná. Zároveň mu přišla zpráva od blíže nepopsané ženy z New Yorku. Čím byla hádka vyhrocenější, tím Leigha řídila nebezpečněji.

„Je mi jedno, co se stane, dostaneš, co si zasloužíš,“ řekla těhotná partnerka Danielovi těsně před tím, než nabourala v plné rychlosti do stromu, uvedlo zpravodajství Fox News. Když se jí vyšetřovatelé později ptali, jak nehoda probíhala, řekla, že si nepamatuje nic jiného než probuzení v trýznivé bolesti.

Mladík byl po nehodě ve strašlivém stavu. „Měl všechno polámané. Měl zlomený krk, záda a klíční kost na třech místech. Vykloubil si obě kyčle (…),“ vypověděl jeho dědeček podle zpravodajství CNY Central. Vnuk na začátku října tragicky zemřel. Těhotná žena porodila miminko, o které se teď vedou soudní spory. „Nemůžeme dítě nechat s matkou, která je schopná něčeho takového,“ vysvětlil dědeček.

Žena se k původním obviněním z bezohledné jízdy a těžkého ublížení na zdraví nepřiznala. V záznamech zatím není nic o obvinění z vraždy, uvedl časopis People.

