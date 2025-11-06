Jarmila z Nového Jičína oslavila 100 let a vzkazuje: Smích je nejlepší lék!

Jarmila Bartošová z Nového Jičína – elegantní dáma, která si i v požehnaném věku přeje jediné: Líbit se a těšit se z každého nového dne. Není se co divit. Zamlada prý bývala opravdovou kráskou.
„Na poslední ples před válkou mi maminka někde sehnala tyl a ušila z něj nádherné šaty. Syn jednoho z továrníků mě pořád zval k tanci a říkal, že jsem královnou plesu,“ vzpomínala paní Jarmila.
Těžko by jí člověk hádal sto let. Upovídaná a veselá oslavenkyně se 3. listopadu dožila významného jubilea, které oslavila s rodinou a mezi přáteli v Domově Duha.
Ještě nedávno tu prý běhala po svých. Dnes ji občas zlobí kyčel, a tak se po domově projíždí na vozíku. „Nevadí. Hlavně, že si pořád můžu zajet tam, kam potřebuju,“ řekla s nadhledem.
Až do 95 let byla samostatná
Do domova se přestěhovala teprve před několika lety. Do té doby žila sama, soběstačná, hrdá, se zájmem o všechno kolem. Dvě dcery, syn, vnuci a pravnoučata za ní chodí často.
Paní Jarmila se narodila roku 1925 v Sendražicích u Hradce Králové, ve světě, kde dopisy nosil listonoš pěšky a cyklista na návsi byl událostí. Působila nejdřív v lékárně, později za války v továrně, a právě tam potkala muže svého života, Václava.
Společně se pak usadili ve Studénce-Butovicích, postavili si dům a vychovali děti. Tady zůstala věrná poště, kde roznášela dopisy, noviny i radost.
Smích je nejlepší lék
„Každý dopis má svůj osud,“ říkávala. „I obyčejná známka může někomu udělat den hezčí.“ Po práci šila, cvičila v Sokole, pečovala o zahradu. Dnes je z ní babička, jakou by si přál mít každý.
Usměvavá, vtipná, s chutí povídat si, hrát hry, zpívat a smát se. „Smích je nejlepší lék,“ tvrdí, a její oči při tom znovu rozsvítí. Jaký má recept na tajemství dlouhého života: „Žádné tajemství nemám. Prostě žijte, jak nejlíp umíte a radujte se z maličkostí.“
Když se jí však zeptáte na přání, zamyslí se. „Abych už si nemusela vyslechnout žádnou zlou či smutnou zprávu, aby byli moji blízcí šťastní. Pak budu i já,“ dodala.
Zhruba 800 žen a 200 mužů se v Česku pyšní tím, že mohli sfouknout stovkou svíček na narozeninovém dortu.