Listopad bývá časem, kdy se lidé zastavují a přemýšlejí o smyslu života i o jeho konci. Na smrt a vážnou nemoc sice není možné se připravit předem, přesto je dobré vědět, jak svým blízkým ulehčit odchod a kde hledat pomoc. Lidé totiž často netuší, že existují jiné možnosti než jen pobyt v nemocnici nebo LDN (léčebně dlouhodobě nemocných).
Většina umírajících si přeje strávit poslední chvíle života ve známém prostředí domova nebo zařízeních, která domov připomínají. „Neumíráme tak, jak si přejeme. 80 % lidí si přeje zemřít doma, realita je ale opačná,“ potvrzuje Hana Burečková, která ve Stavební spořitelně České spořitelny vede grantové projekty na podporu rozvoje domácí paliativní péče.
Kde a jak získat peníze
Péče o těžce nemocného je náročná i finančně. Existují ale různé způsoby podpory ze strany státu.
Souhlas šéfa nepotřebujete
Dlouhodobé ošetřovné umožňuje uvolnit se kvůli péči ze zaměstnání. U nevyléčitelně nemocných, kterým je poskytována paliativní péče, není potřeba dokládat potvrzení o hospitalizaci. Ošetřující lékař jen musí určit, že je nezbytná dlouhodobá celodenní domácí péče. Ten, kdo chce ošetřovat umírajícího (a kvůli péči nemůže pracovat), ale musí vykonávat činnost (zaměstnání, OSVČ), odvádí pojistné na nemocenské pojištění.
Pečovat je možné maximálně 90 dní za jeden rok, a to např. o manžela, dospělého potomka, tchyni, švagra, neteř nebo snachu. K žádosti není nutný souhlas zaměstnavatele. Získaná částka je zjednodušeně řečeno 60 % denního vyměřovacího základu. Např. při příjmu 35 000 Kč hrubého je to za 90 dní orientačně celkem 55 980 Kč.
Novinka usnadní péči
Příspěvek na péči umožňuje získat finance na nezbytnou pomoc nemocným, kteří jsou kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na pomoci ostatních. Pobírá ho vždy přímo člověk, který péči potřebuje. Formulář ale za něj může podat na základě plné moci i někdo jiný. Výše příspěvku se odvíjí od úrovně závislosti na pomoci jiných. Z příspěvku je možné hradit potřebné služby nebo »platit« svým blízkým za poskytnutou péči.
Vyřízení příspěvku sice obvykle trvá několik měsíců, pro nemocné v terminálním stadiu ale platí od 1. září novinka – rozhodnutí o jeho přiznání krajská pobočka úřadu práce vydává bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Navíc se automaticky přiznává na základě potvrzení lékaře III. stupeň závislosti (do věku 18 let je to částka 16 100 Kč, pro starší 18 let částka 14 800 Kč), bez sociálního šetření a zdravotního posouzení.
Promluvte si a proberte možnosti
Zpráva lékaře o blížícím se konci života je zdrcující pro umírajícího i jeho rodinu. Jenže i když jsou rozhovory o umírání těžké, je dobré je neodkládat. „Nic nezlehčujte ani nepopírejte realitu. Je důležité probrat s nemocným, dokud to ještě zvládá, jeho přání. Výsledkem může být úleva od úzkosti i stresu a větší připravenost na to, co všechny čeká,“ říká Hana Burečková. Při rozhodování o budoucí péči vezměte v úvahu přání nemocného i své možnosti.
Péče doma
Nejen pro umírajícího, ale i pro pečující může být velmi náročná psychicky, fyzicky i finančně. Vyplatí se tak využít podpůrné služby profesionálů.
■ Praktický lékař dostupnost pouze v ordinačních hodinách návštěvy v domácnosti v rámci ordinační doby zajištění předpisu léků, pomůcek a agentury domácí péče hrazeno ze zdravotního pojištění
■ Paliativní ambulance zdravotní a podpůrná péče pro pacienty, jejichž stav nevyžaduje intenzivní hospicovou péči nastavení léčby symptomů (např. bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, deprese apod.) předpis léků a pomůcek (inkontinenční atd.) drobné lékařské zákroky (vypuštění výpotku atd.) / péče ambulantně v ordinačních hodinách, někdy ale i v domácnosti nemocného / hrazení většinou ze zdravotního pojištění, část může hradit pacient
■ Agentura domácí péče pouze na předpis lékaře pravidelná pomoc (dle rozpisu lékaře) zdravotních sester zajištění ošetřovatelské péče (ošetření ran, podání výživy apod.) hrazeno ze zdravotního pojištění.
■ Pečovatelské služby, osobní asistence pomoc s běžnými činnostmi denní potřeby (např. hygiena, oblékání, strava) zajištění nákupu potravin, dovoz obědů, doprovod k lékaři pouze nezdravotní úkony službu hradí klient (je možné využít příspěvek na péči)
■ Domácí hospic péče hospicových lékařů a sester 24/7 zajištění léků a pomůcek (např. pleny atd.) drobné lékařské zákroky (ošetření umělých vývodů atd.) pomoc multiprofesního týmu (zdravotníci, sociální pracovník, psycholog, kaplan) zdravotní a ošetřovatelská péče a drobné výkony (péče o port atd.) / hrazeno ze zdravotního pojištění, může být spoluúčast pacienta
Péče mimo domov
Pečovat o nemocného doma není vždy možné. Jsou i situace, kdy si to sám nepřeje. Pak je dobré vyhledat zařízení, kde poskytují paliativní péči.
■ Nemocniční péče (nemocnice nebo LDN), kde fungují paliativní lůžka nebo působí konziliární tým paliativní péče nepřetržité zdravotní služby, včetně např. pomoci s hygienou péče je hrazena ze zdravotního pojištění rodina nemůže být většinou přítomna neomezeně
■ Lůžkový hospic zajištění nepřetržité zdravotní péče podpůrné služby psychosociálních pracovníků individuálnější péče a více soukromí rodina smí být přítomna neomezeně, i přes noc platby za pobyt se liší podle zařízení (zdravotní část péče může být hrazena ze zdravotního pojištění)
Rada: I pečující potřebuje odpočinek
Péče o umírajícího je extrémně náročná. Pečující si potřebuje někdy odpočinout nebo zařídit svoje pochůzky. Nabízí se využít terénní odlehčovací službu nebo odlehčovací pobytovou službu. Pobyty jsou v rozsahu dnů až týdnů, maximálně však 90 dní v roce. Četnost a délka návštěv doma u terénní odlehčovací služby se řídí potřebami klienta a domluvou s poskytovatelem. Služby hradí klient.
Rada: Život ulehčí pomůcky
Zkvalitnit život nemocným a usnadnit péči můžou vhodné kompenzační pomůcky. Většina z nich se dá půjčit. S výběrem poradí personál půjčovny pomůcek a v případě nutnosti je doveze. Objednavatel zaplatí vratnou kauci a pronájem jednotlivých pomůcek, případně dopravu a montáž např. polohovací postele. V případě většiny mobilních hospiců je půjčovna pomůcek automatickou součástí nabídky služeb.
Startuje superdávka: Svléknou vás do naha, kolik můžete mít aut a peněz? Bára Holá