Někdy stačí jen jedna konzultace, která vás nasměruje, uklidní a ubezpečí, jindy je to pouze začátek dlouhodobější spolupráce. Pokud se však vaše trápení vyvíjelo dlouhou dobu, obvykle neexistuje rychlé řešení, které povede k okamžité úlevě a změně. Jenže čekací doby na profesionální pomoc poradce, psychologa nebo psychiatra jsou často dlouhé. Někdy ale může být úlevné už jen to, že se k nějakému odborníkovi objednáte. Najednou víte, že pomoc je na dohled.
Víte, že...
... Češi patří dlouhodobě mezi evropskou špičku ve spotřebě alkoholu? Rizikově pije alkohol 15–18 % dospělé populace a ročně kvůli alkoholu zemře 6–7 tisíc lidí. Je to tedy zhruba 6 % všech úmrtí.
... průměrná roční spotřeba alkoholu je okolo 10 litrů čistého etanolu na osobu? To odpovídá zhruba 22 gramům na osobu denně (včetně dětí a seniorů).
OTESTUJTE SE
Pokud řešíte problémy alkoholem, jste sklíčení a bez nálady, než vyrazíte za odborníkem, zkuste se otestovat. Spolu s časopisem Moje psychologie jsme pro vás připravili zajímavý test. Díky němu se možná o sobě a své psychice dozvíte víc. Dnes zjistíte, jestli jste alkoholik.
PIJETE ALKOHOL RIZIKOVĚ?
Riziková konzumace alkoholu je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definována jako „pravidelná konzumace alkoholu, která může mít negativní důsledky“, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Pokud chcete vědět, jak na tom jste, odpovězte na každou z následujících otázek a za každou odpověď si připočítejte příslušné body. Sečtením všech bodů pak získáte celkové skóre pro vyhodnocení.
● Termín »nápoj« odpovídá půl litru 12° piva, 2 dcl vína nebo 0,05 litru lihovin.
Kde hledat pomoc
• u Národní linky pro odvykání (800 350 000)
• ambulantně u psychiatrů nebo adiktologů, v denních stacionářích nebo rezidenčně v léčebnách
• u Anonymních alkoholiků
• u neziskových organizací, např. Sananim, Centrum Alma nebo u poraden na různých místech ČR
