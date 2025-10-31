Drama na sídlišti v Budějovicích: Opilec se samopalem hrozil, že se zastřelí
Pořádné drama se odehrálo na českobudějovickém sídlišti. Opilý muž (49) hrozil, že se zastřelí, doma měl dokonce samopal. Pro opilce si došli policisté a muž teď má velký problém. Za nedovolené ozbrojování mu hrozí až dvouletý trest.
Policisty zalarmovala vyděšená žena. Tvrdila, že se uvnitř jednoho z panelákových bytů chce zastřelit muž. Hrálo se o čas, vypjatou situaci s ozbrojencem nechtěl nikdo podcenit.
„Celkem čtyři hlídky okamžitě vyrazily na místo. Vybaveni balistickými prostředky a dlouhými zbraněmi policisté společně vstoupili do domu a zamířili do čtvrtého patra,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Oznamovatelka strážce zákona ujistila, že sebevrah je stále uvnitř bytu. „Následoval rychlý zákrok, při kterém policisté podezřelého zadrželi,“ dodala Schwarzová. Muž vyšel do předsíně s rukama nad hlavou, strážci zákona ho následně zpacifikovali. Následně nadýchal více než 1,3 promile.
„Při prohlídce bytu pak policisté skutečně nalezli samopal vzor 58 s náboji a s dalšími doplňky ke zbrani. Jak posléze zjistili, zadržený muž není držitelem zbrojního průkazu,“ doplnila Schwarzová. Muž skončil po ošetření zdravotníky v policejní cele. Hrozí mu, že za nedovolené ozbrojování skončí až na dva roky za mřížemi.
