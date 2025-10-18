Sedm v jednom autě: Pět lidí se nacpalo k řidičce, o místo v kufru si střihli
Jít pěšky z večírku domů se nechtělo v Českých Budějovicích rozjuchané partičce. Vyvstala ale otázka, jak se v sedmi poskládat do osobního auta. Do kabiny k řidičce se nacpalo pět pasažérů, poslední se uvelebil v kufru. Za chvíli je stopli strážníci.
Obsluha městských kamer nevěřícně sledovala, jak se skupinka rozhoduje, kdo se v autě kam poskládá. Že se do kabiny všichni nenacpou, jim bylo jasné. Pět to jako spolujezdci dalo, jeden ale musel z kola ven.
„A tak si dva z nich střihli o to, kdo vyhraje poslední místo spolujezdce vedle řidičky. Prohrávající následně nastoupil do zavazadlového prostoru a řidička se rozjela směrem do České ulice,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková.
Tam už auto stopla hlídka městské policie. Ukázalo se, že prohřešků bude mít osádka víc. „Nikdo z nich kromě ženy za volantem nebyl připoután bezpečnostním pásem a před příchodem strážníků už to vzhledem k plně obsazenému prostoru nestihli, o posledním cestujícím v ‚kufru‛ nemluvě,“ vypočetla mluvčí.
Řidička (23) sice nenadýchala, to se ale nedalo říct o ostatních. A to včetně dvou mladíků, kteří ještě neoslavili osmnáctiny. Jejich rodiče čeká nepříjemný pohovor se sociálkou. Celá partička pak bude muset ve správním řízení vysvětlovat několik přestupků.
