Pokud si chce někdo doplnit vybavení či velmi levně koupit vánoční dárek, nabízejí jim břeclavští strážníci unikátní možnost. V týdnu od 20. do 24. října budou prodávat desítky věcí.
Je libo funkční jízdní kolo, chytrý náramek, dámskou kabelku, či batoh za 50 korun? Nebo mobil iphone, power banku nebo tablet za stovku? A co třeba elektrokoloběžka za tisíc nebo zrcadlovka Nikon D3400 včetně objektivu za 1500 korun? Nabízených věcí je přitom mnohem více (část z nich najdete v naší galerii).
„Prodej bude probíhat vždy od 8 do 12 hodin v budově Městské policie Břeclav, Kupkova 3. Upozorňujeme, že není možné si nic předem zamluvit,“ přidali strážníci důležité varování s tím, že na základě minulých zkušeností z výprodejů vědé, že nejlepší kousky z nabídky mizí velmi rychle.
