Váhy

Po strastiplném pracovním týdnu hodláte načerpat novou vitalitu. Věřte, že to nepůjde hladce. Dokonce hrozí konflikty v rodinném kruhu. Pakliže vás někdo vytočí, berte to s rezervou. Nemá cenu se rozčilovat. Raději to běžte vydýchat někam do přírody.