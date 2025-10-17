Na podivnou jízdu auta upozornili strážníky náhodní svědci. „Řidič jel podle nich natolik zvláštně, že měli obavu, že upadá do bezvědomí. Strážníci proto okamžitě vyjeli na místo,“ řekl jejich mluvčí Jakub Ghanem.
Se dvěma proraženými pneumatikami, rozbitým čelním sklem a téměř 3,5 promilemi alkoholu jel řidič napříč Brnem. Městská policie Brno
Proražené pneumatiky, rozbitý levý bok auta a čelní sklo vysvětloval tím, že najel na obrubník. Pochybné tvrzení záhy vysvětlila dechová zkouška, která vykázala 3,42 promile alkoholu. Řidič přitom tvrdil, že před jízdou nepil.
„Jen včera, jinak jsem měl jen trochu rumu v čaji,“ tvrdil. Případ si převzali policisté, neboť je muž podezřelý z trestného činu.