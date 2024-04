Návrat za mříže si vykoledoval Bedřich Zapletal, který loni v září vyrazil na dálnici D1 s téměř 1,5 promile alkoholu v krvi. Na cestě zavinil srážku s jiným autem, po dopadení zaútočil na policistu a dal mu pěstí do brady. Ve vězení si odsedí dva a půl roku.

Zapletal směřoval se svým vozem VW Passat loni 3. září z Brna na Vyškov. Jenže měl notně popito a podle toho jízda dopadla. Při předjíždění narazil do mercedesu, jenže z místa nehody ujel. Dojel až do Olšan u Prostějova, kde narazil do zdi domu.

Policistu udeřil do brady

To už měl v patách policisty. Když ho v Olšanech dopadli, nenapadlo ho nic chytřejšího, než do jednoho ze strážců zákona strčit a vzápětí ho trefit pěstí do brady.

„K tomu prvnímu jsem se přiznal, ale ten druhý skutek, to jsem neudělal. Trvám na tom,“ dušoval se ve středu u odvolacího senátu Krajského soudu v Brně. Původní rozsudek okresního soudu se mu totiž vůbec nelíbil a tak se odvolal.

Usvědčil ho kamarád

Obžalovaný muž si toho prý z potyčky s policistou moc nepamatuje. „Oni mě pak škrtili, omdlel jsem,“ řekl soudu. Odvolací senát měl ale jasno. K dispozic byly kamerové záznamy, lékařská zpráva o ošetření policisty a ještě svědectví Zapletalova kamaráda, který s ním seděl v autě. Ten totiž vypověděl, že jeho parťák se choval agresivně a do policisty strčil.

Soud proto odvolání zamítl jako nedůvodné. „Vinu pana obžalovaného v bodě dva považujeme za prokázanou. Věděl, že má před sebou policistu ve službě a v uniformě, porušil tedy zákon,“ shrnula soudkyně Hana Kleinová.

Muž, který má dvacet záznamů a z vězení se naposledy vrátil na konci roku 2021, kromě pobytu za mřížemi vyfasoval také pětiletý zákaz řízení motorových vozidel. Verdikt je pravomocný.

VIDEO: Opilý řidič s třemi promile ujížděl na Vyškovsku