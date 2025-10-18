Auto u Temelína narazilo do betonového sloupu: Tři lidé skončili v nemocnici

Autor: ČTK, rv - 
18. října 2025
18:24

Tři lidé se zranili dnes odpoledne v autě, které narazilo do betonového sloupu mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou na Českobudějovicku. Řidič je ve velmi vážném stavu

Nehoda se stala na silnici mezi elektrárnou Temelín a kruhovým objezdem před Týnem nad Vltavou. Auto značky Nissan narazilo do sloupu vedle komunikace, odrazilo se a dopadlo zpátky na silnici. „Hasiči na místě vyprošťovali, jedna ze tří zraněných osob byla vyproštěna před příjezdem jednotek,“ uvedli jihočeští hasiči na sociální síti. 

„Kromě samotného vyprošťování jednotky asistovaly zdravotníkům,“ dodali hasiči.  V nemocnici jsou všichni tři zranění, jeden není plnoletý. Záchranáři sdělili, že transportovali i mladou ženu a muže těžce zraněného na více částech těla. K nehodě vyjížděli před 14:00, měli tam i vrtulník.

