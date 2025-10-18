Nekonečných 15 hodin: Myslivec nešťastně upadl, další den ho našel policejní pes Kid

Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid se psovodem Romanem Šimoníkem.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid se psovodem Romanem Šimoníkem.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.
Autor: rv - 
18. října 2025
18:22

Ještě nikdy neslyšel myslivec ze Zlínska tak rád štěkání psa, jako když jej po 15 hodinách bezvládného ležení v kukuřičném poli našel služební belgický ovčák Kid (3). Muž nešťastně upadl a nemohl vstát. Policisté se o něj postarali a ze špatně přístupného terénu ho dostali k sanitce.

Myslivec se v polovině týdne vydal k posedu u Tlumačova. Doma na něj ale marně čekali. Když se celou nic nevracel, a mobil nebral, zalarmovali policisty. Hledat ztraceného vyrazil i psovod Roman Šimoník s tříletým belgickým ovčákem Kidem.

Video  Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, pak ho našel živého policejní pes Kid.  - PČR
Video se připravuje ...

Ten nejdřív našel mužovo auto, záhy už vedl psovoda spolu s dalším myslivcem do náročného a podmáčeného terénu. „Běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl. To byl jasný signál, že něco našel. Na zemi ležela puška a dalekohled,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Po dalších několika metrech si všichni mohli oddychnout. „V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž, vyčerpaný a promrzlý, ale živý. Když spatřil policistu, spadl mu kámen ze srdce. Byl šťastný, že ho po dlouhých patnácti hodinách konečně někdo našel,“ uvedla Kozumplíková.

Myslivec vysvětloval, že uklouzl a padl tak nešťastně, že už se nedokázal zvednout. „V lese zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě,“ vysvětlila mluvčí. Policisté se o muže postarali, zabalili ho do izotermické folie a přenesli ho k autu. Tam si ho převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice.

Hafan Kid se stal hrdinou dne. Policisté postovali jeho starší fotku s psím vysvědčením, kde měl všechny disciplíny za jedna, kromě jediné. Stopování. Dvojku z něj si teď dokonale opravil.

Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid se psovodem Romanem Šimoníkem.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid se psovodem Romanem Šimoníkem.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.
Myslivec nešťastně upadl v poli, ležel v něm celou noc, druhý den ho živého našel policejní pes Kid.

 

Témata:
policiepátránípádzáchranamužpsovodtlumačovkukuřičné polepolicejní pesZlínský krajTerénBelgický ovčákTlumačovMyslivost
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud