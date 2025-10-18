Nekonečných 15 hodin: Myslivec nešťastně upadl, další den ho našel policejní pes Kid
Ještě nikdy neslyšel myslivec ze Zlínska tak rád štěkání psa, jako když jej po 15 hodinách bezvládného ležení v kukuřičném poli našel služební belgický ovčák Kid (3). Muž nešťastně upadl a nemohl vstát. Policisté se o něj postarali a ze špatně přístupného terénu ho dostali k sanitce.
Myslivec se v polovině týdne vydal k posedu u Tlumačova. Doma na něj ale marně čekali. Když se celou nic nevracel, a mobil nebral, zalarmovali policisty. Hledat ztraceného vyrazil i psovod Roman Šimoník s tříletým belgickým ovčákem Kidem.
Ten nejdřív našel mužovo auto, záhy už vedl psovoda spolu s dalším myslivcem do náročného a podmáčeného terénu. „Běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl. To byl jasný signál, že něco našel. Na zemi ležela puška a dalekohled,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Po dalších několika metrech si všichni mohli oddychnout. „V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž, vyčerpaný a promrzlý, ale živý. Když spatřil policistu, spadl mu kámen ze srdce. Byl šťastný, že ho po dlouhých patnácti hodinách konečně někdo našel,“ uvedla Kozumplíková.
Myslivec vysvětloval, že uklouzl a padl tak nešťastně, že už se nedokázal zvednout. „V lese zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě,“ vysvětlila mluvčí. Policisté se o muže postarali, zabalili ho do izotermické folie a přenesli ho k autu. Tam si ho převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice.
Hafan Kid se stal hrdinou dne. Policisté postovali jeho starší fotku s psím vysvědčením, kde měl všechny disciplíny za jedna, kromě jediné. Stopování. Dvojku z něj si teď dokonale opravil.
