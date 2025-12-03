Končí známá tvář ČT: Zpravodaj Vostal působil i v Trumpových USA

Zahraniční zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal při svém živém vstupu ze San Francisca (15.11.2023)
Autor: simao - 
3. prosince 2025
08:42

Naposledy byl zpravodajem v USA a přinášel zprávy o konci Joea Bidena i návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a krocích amerického prezidenta. Bohumil Vostal (45) však nyní oznámil svůj konec v České televizi. 

„Moje působení v ČT tímto měsícem skončilo. Byla to jízda, která trvala 20 let. Mnohé jsem se naučil, za což jsem vděčný. A vše jsem se pak snažil předat přes obrazovku,“ uvedl Vostal na síti X.

„Každá kapitola se ale někdy musí uzavřít, aby se mohla začít psát jiná. Každopádně si budu přát, abyste všichni dostávali jen to nejlepší zpravodajství z nezávislé televize veřejné služby,“ poznamenal Vostal. 

Vostal je rodákem z Třebíče, vystudoval žurnalistiku na FSV Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působil i jako redaktor BBC World Service v Praze, na post zahraničního zpravodaje ČT nastoupil v červenci 2005. Vystřídal přitom různé štace - Brusel, Londýn i Washington. Coby zpravodaj ČT ve Spojených státech amerických nahradil Davida Miřejovského v srpnu 2022.

Video  Víte, že... děti Donalda Trumpa  - Bára Holá/Jan Jedlička
Video se připravuje ...

