Poslední chvíle Duky: „Věděli jsme, že naděje pohasíná,“ popsal svědek
Dominik Duka zemřel, jeho okolí se za něj modlilo do poslední chvíle. „Nešlo jít včera večer ani spát. Věděli jsme, že situace je vážná a naděje pohasíná. Modlili jsme se,“ uvedl Antonín Randa, katolický publicista a ředitel Cesty 121, která pomáhá kněžím v nouzi. Během noci popsal, jak Duka přijal před smrtí i svátost nemocných.
Dominik Duka byl v sobotu po dřívější hospitalizaci opět převezen do nemocnice a zprávy z ní nepřicházely dobré.
„Jeho stav je vážný,“ uvedlo v pondělí pražské arcibiskupství. Za Dukou byl v pondělí na návštěvě arcibiskup Jan Graubner a biskup Zdenek Wasserbauer. Na poslední návštěvě.
„Večerní zprávy ještě přinášely určité náznaky, že by snad přeci jen mohla být šance na zlepšení... Ale později už bylo třeba v pokoře přijmout skutečnost, že jsme všichni v Božích rukách a každý člověk má zde na zemi vymezen svůj čas,“ uvedl Antonín Randa z Cesty 121.
82letý Duka podstoupil akutní operaci na začátku října - konkrétně 6. října ve vojenské nemocnici.
„Jestliže vezmeme v úvahu, že už mám nějaký pátek života za sebou, musíme počítat s tím, že se do Vánoc na veřejnosti určitě neobjevím. Stále jsem totiž pacientem, který bude docházet nejen na prohlídky, ale také na různá ošetření. Pak následují přibližně tři měsíce, kdy určitá omezení – především pohybová – nadále trvají. Pokud se tedy někde objevím, bude to spíše výjimečně,“ říkal poté pro Katolický deník.
Před smrtí přijal svátost nemocných
Duka v noci na dnešek přijal i svátost nemocných. „Jde o jednu ze sedmi svátostí katolické církve, jejímž cílem je posílit víru, dát duchovní útěchu, odpustit hříchy a – pokud je to Boží vůle – přinést i tělesné uzdravení,“ popsal Randa.
„Při svátosti nemocných působí Kristus prostřednictvím kněze, který se modlí za nemocného a pomazává ho posvěceným olejem (olejem nemocných). Pomáhá přijmout nemoc s důvěrou, prohloubit spojení s Kristem, který sám trpěl, a přináší pokoj duši i tělu,“ pokračoval ředitel Cesty 121.
Pohřební mše za zesnulého Dominika Duku proběhne v sobotu 15. listopadu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Uložen bude ve svatovítské hrobce arcibiskupů.
