Jak pohřbí kardinála Duku (†82)? Církev hned oznámila termín. A vybráno prominentní místo
Zemřel emeritní lídr českých katolíků, kardinál Dominik Duka (†82). Coby bývalému arcibiskupovi pražskému mu místo posledního odpočinku dopředu zajistili na snad nejprestižnějším pohřebišti Česka – v katedrále Svatého Víta na Pražském hradě. Jak asi bude vypadat rozloučení? Církev spolu s oznámením o jeho úmrtí již vydala i podrobnosti, kdy a kde se s ním bude možné rozloučit.
Duka byl z titulu hlavy pražského arcibiskupství také primasem českým – šéfem katolíků v Čechách, působil i jako předseda České biskupské konference, tedy formálního vedení církevní organizace v ČR. Tomu zpravidla odpovídá i podoba smutečních obřadů, které organizuje arcibiskupství ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Není známo, že by měl královéhradecký rodák (narozen 26. 4. 1943) jako Jaroslav Václav Duka) sourozence či jiné blízké příbuzné, kteří by mohli při přípravách i pohřbu samotném hrát nějakou roli.
U zesnulých nejvyšších představitelů církve bývá zvykem na několik dní vystavit jejich tělo v otevřené rakvi. Bude tomu tak i v Dukově případě. "Se zesnulým se bude možno osobně rozloučit v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12.00 do 18.00. I při této příležitosti bude možno podepsat kondolenční knihu," stojí na webu pražského arcibiskupství.
V sobotu pak proběhne pohřeb. "Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v 11.00. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kondolenční kniha bude k dispozici od úterý 4. listopadu 12.00 v recepci arcibiskupského paláce," uvedlo arcibiskupství.
Kolegové a nástupci
Naposledy se pohřeb českého primase konal roku 2017. To Dominik Duka vedl zádušní mši za svého předchůdce Miloslava Vlka (†84). „Mnohokrát jsme s kardinálem Vlkem kráčeli touto katedrálou, ale když jsem dnes vstupoval západní branou, vybavil se mi živě okamžik, kdy jsme ji společně otvírali jako Svatou bránu Roku milosrdenství. Děkuji ti, Mílo; kéž i já jí jedenkrát projdu tam, kde - jak pevně věřím - jsi nyní ty,” díval se i na svou budoucnost.
Kázání tehdy pronesl emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Závěrečné obřady vedl arcibiskup olomoucký Jan Graubner, který po Dukově odchodu „povýšil“ do Prahy, jistě tak coby nynější český primas bude mít prominentní roli při loučení se s ním. Předsedou České biskupské konference je nyní olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Josef Nuzík.
Vzkaz Svatého otce
Kondolenční telegram či poselství zpravidla zasílá i papež, při obřadu jej přečte apoštolský nuncius (velvyslanec Svatého stolce/Vatikánu), konkrétně nyní arcibiskup z Nigérie Jude Thaddeus Okolo.
Další biskupové a církevní představitelé nesli Vlkovu prostou, nijak zdobnou rakev z tmavého dřeva.
Vedle církevních představitelů z Česka i okolí lze čekat také účast známých osobností politiky, společnosti, kultury... není to však pravidlem. Na pohřeb kardinála Tomáška vedle prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause přijel i německý kancléř Helmut Kohl a polský prezident Lech Wałęsa. Spíš než o jeho náboženskou funkci však přijeli uctít jeho pevný vzdor vůči komunistickému režimu a roli v jeho pádu. Naopak prezident Miloš Zeman roku 2017 nepřišel na pohřeb kardinálu Vlkovi a nechtěl ho ani vyznamenat. Nynější hlava České republiky Petr Pavel sice není věřící, náboženským akcím se však nevyhýbá, do chrámu Svatého Víta například v dubnu přišel na mši za zesnulého papeže Františka. A k Dukovi měli blízko jak Zeman, tak Václav Klaus.
Oproti jiným lídrům katolické církve byl Duka známý důrazným veřejným vystupováním ke kulturním a společenským otázkám rozdělujícím společnost, tvrdě hájil konzervativní hodnoty. Je možné, že třeba před katedrálou se objeví nějaké projevy nesouhlasu. I kvůli obecné bezpečnosti veřejných prostranství lze očekávat zvýšenou přítomnost policie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.