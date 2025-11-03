Kardinál Duka (82) znovu leží v nemocnici: Jeho stav je vážný! Navštívil ho i arcibiskup
Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici. Na Facebooku to v neděli oznámily Katolické noviny, kterým bývalý pražský arcibiskup poskytl rozhovor. Duku navštívili v pondělí v nemocnici pražský arcibiskup Graubner a biskup Wasserbauer, sdělilo ČTK arcibiskupství. Stav Duky je podle arcibiskupství vážný.
- Dominik Duka na začátku října podstoupil akutní operaci, propuštěn byl teprve ve čtvrtek.
- V domácí péči strávil pouhé dva dny, než se kvůli svému stavu musel vrátit.
- Katolické noviny opět vyzvaly občany, aby se za Duku modlili.
- Zdravotní stav kardinála je vážný, k modlitbě za něj vyzvalo dnes na sociálních sítích i Pražské arcibiskupství.
- Dvaaosmdesátiletý kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami.
Zdravotní stav kardinála Dominika Duky se zhoršil, Pražské arcibiskupství na svých stránkách vyzvalo k motlitbě za jeho zlepšení. „V sobotu byl do Ústřední vojenské nemocnice znovu převezen pan kardinál Dominik Duka. Jeho stav je vážný. Prosíme o modlitbu,“ napsalo arcibiskupství v pondělí krátce před polednem.
Dominik Duka poskytl ještě předtím, než se do nemocnice vrátil, rozhovor, kde se popsal svůj souboj s nemocí. „Když člověk jde do nemocnice jen na nějaké vyšetření, je to něco jiného, než když tam skutečně musí zůstat, protože se nemůže vrátit domů a je nutná okamžitá operace. To jsou chvíle, kdy se do jisté míry dotýkáte dna a kladete si otázky,“ zhodnotil kardinál svůj pobyt. Dvakrát podle svých slov za svůj život podstoupil opravdu velký zákrok.
Akutní operaci se Duka ve vojenské nemocnici podrobil v pondělí 6. října. Arcibiskupství o tom informovalo o den později, kardinál byl podle něj po zákroku ve stabilizovaném stavu.
Před opětovnou hospitalizací uvedl Duka v rozhovoru pro Katolické noviny, že musel podstoupit několik operací. „Já jsem byl teď na operačním stole čtyřikrát a dvakrát šlo opravdu o velký výkon těch, kteří mě vlastně vrátili ke zdraví – nebo spíše do života,“ řekl. Doplnil tehdy, že se kvůli omezením spojeným s operacemi a následnou léčbou určitě neobjeví na veřejnosti nejméně do Vánoc.
„Bylo mi rovněž naznačeno, že do Vánoc není vhodné přijímat větší množství návštěv, protože imunita je oslabená a jakákoli další nemoc by mohla způsobit komplikace,“ uvedl Duka před opětovnou hospitalizací.
V kritické fázi nemoci podle svých slov veřejné dění nesledoval. „Televizi jsem měl sice v pokoji, ale zapnul jsem ji pouze 28. října ve 20 hodin – po 35 letech jsem totiž nebyl na Hradě. Vždy jsem býval přítomen ve Vladislavském sále a na dalších událostech, a tak jsem byl i zvědav na letošní laureáty,“ popsal Duka.
Rovněž ocenil české zdravotnictví – jak lékaře, tak pomocný personál. O Duku bylo postaráno v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). „V nemocnici jsem se mohl do jisté míry plně ztotožnit s těmi, kdo vědí, že život není jen procházka růžovým sadem, a zároveň chápou, že i my, kteří věříme v milosrdného Boha, víme, že nemoc patří k životu. Vyrovnávání se s ní nám dává sílu být pevnější – a také uznalejší vůči druhým,“ uvedl kardinál.
Graubner na návštěvě u Duky
Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, v roce 2022 ho ve funkci vystřídal Jan Graubner.
Právě Graubner Duku v pondělí navštívil. „Pana kardinála Duku dnes v Ústřední vojenské nemocnici navštívili biskupové, konkrétně arcibiskup Jan Graubner a biskup Zdenek Wasserbauer. Pan kardinál je v nejlepší lékařské péči,“ uvedl na dotaz ČTK generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík.
