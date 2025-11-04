Zemřel kardinál Duka (†82): Nikdy jsem nepotkal muže tolik statečného, truchlí režisér Strach
Smutná zpráva o úmrtí Dominika Duky (†82) zasáhla Česko. Kardinál zemřel v úterý krátce po půlnoci po vleklých zdravotních potížích. Jeho smrt se dotkla řady slavných osobností v čele s režisérem Jiřím Strachem.
„Dnes, v úterý 4. listopadu tři hodiny po půlnoci povolal Pán života na věčnost emeritního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku. Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností,“ uvedlo pražské arcibiskupství v úterý na sociálních sítích.
Dukova smrt se dotkla celého Česka, ke kondolencím se připojila celá řada českých osobností. Mezi prvními byl i režisér Jiří Strach. „Nikdy jsem nepotkal muže tolik statečného, tolik odvážného. Tolik morálního.“
K smrti českého kardinála se vyjádřil i bývalý ministr životního prostřední Petr Hladík. „Život smrtí nekončí. Dominik kardinál Duka byl výborný kazatel, biblista a teolog. Nikdy nebude zapomenuta jeho práce na vydání českého překladu Jeruzalémské bible. Ať je mu Pán milostiv!“
