Zemřel kardinál Duka (†82): Nikdy jsem nepotkal muže tolik statečného, truchlí režisér Strach

Kardinál Dominik Duka
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Křest knihy Spiknutí: Dominik Duka.
4. listopadu 2025
Smutná zpráva o úmrtí Dominika Duky (†82) zasáhla Česko. Kardinál zemřel v úterý krátce po půlnoci po vleklých zdravotních potížích. Jeho smrt se dotkla řady slavných osobností v čele s režisérem Jiřím Strachem.

„Dnes, v úterý 4. listopadu tři hodiny po půlnoci povolal Pán života na věčnost emeritního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku. Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností,“ uvedlo pražské arcibiskupství v úterý na sociálních sítích.

Dukova smrt se dotkla celého Česka, ke kondolencím se připojila celá řada českých osobností. Mezi prvními byl i režisér Jiří Strach. „Nikdy jsem nepotkal muže tolik statečného, tolik odvážného. Tolik morálního.“ 

K smrti českého kardinála se vyjádřil i bývalý ministr životního prostřední Petr Hladík. „Život smrtí nekončí. Dominik kardinál Duka byl výborný kazatel, biblista a teolog. Nikdy nebude zapomenuta jeho práce na vydání českého překladu Jeruzalémské bible. Ať je mu Pán milostiv!“

Kardinál Dominik Duka
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Křest knihy Spiknutí: Dominik Duka.

