Kardinál Dominik Duka (†82) cítil konec svých dnů: Popsal blízkost smrti
Kardinál Dominik Duka cítil, že se blíží konec jeho dnů. Ještě předtím, než byl minulou sobotu znovu a náhle v akutním stavu převezen do nemocnice, svěřil se v rozhovoru, jak snášel blízkost konce svého života.
„Když člověk jde do nemocnice jen na nějaké vyšetření, je to něco jiného, než když tam skutečně musí zůstat a nemůže se vrátit domů, protože je nutná okamžitá operace," poodhalil důvody své náhlé hospitalizace. Jakými zdravotními problémy ale trpěl a s čím se konkrétně léčil, zatím zůstává zahaleno tajemstvím.
V tomtéž rozhovoru popsal svoji zkušenost s pobytem v nemocnici, s tím, že i jako duchovní se stal uznalejším vůči druhým, obdivně se vyjadřoval k práci lékařů a několikrát zmínil, že ho „vrátili do života“.
„Jsou chvíle, kdy se do jisté míry dotýkáte dna a kladete si otázky. Já jsem byl na operačním stole čtyřikrát a dvakrát šlo opravdu o velký výkon těch, kteří mě vlastně vrátili ke zdraví – nebo spíše do života,“ svěřil se dále v rozhovoru pro Katolické noviny krátce poté, co byl po třítýdenním pobytu v nemocnici propuštěn domů.
Náročný pobyt v nemocnici
„V nemocnici jsem se mohl do jisté míry plně ztotožnit s těmi, kdo vědí, že život není jen procházka růžovým sadem, a zároveň chápou, že i my, kteří věříme v milosrdného Boha, víme, že nemoc patří k životu. Vyrovnávání se s ní nám dává sílu být pevnější – a také uznalejší vůči druhým," sdílel kardinál těžké okamžiky v nemoci, kterými procházel těsně před svým skonem.
„Díky všem za podporu vašich modliteb! Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že se spolu rozloučíme, ale díky Bohu, díky lékařům a díky vám pokračujeme na společné pouti,“ napsal Duka ještě minulý pátek na svůj Facebook, tedy den poté, co ho lékaři po třech týdnech hospitalizace propustili do domácího léčení.
Tehdy ještě doufal, že jeho zdraví bude pevnější a bude mu dovoleno společně s věřícími prožít blížící se křesťanské svátky.
